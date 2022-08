ROZUMNÉ ROZHODNUTÍ

Fanoušci na východě Čech možná rozhodnutí hlavního rozhodčího zápasu Miroslava Zelinky nechápali. Vždyť na soutoku Labe a Orlice za celou sobotu nespadla jediná kapka. V Praze to však byla jiná písnička. Provazy vody z nebe padaly od samého rána, blízký potok Botič se navíc dostal na druhý povodňový stupeň, když v něm byly naměřeny téměř dva metry vody. Je jasné, že utkání by se nehrálo v regulérních podmínkách.

„Je to naprosto rozumné a jedině správné rozhodnutí, protože hřiště bylo absolutně neregulérní. Míč se po něm nekutálel, ani neodrážel, takže by to s fotbalem nemělo nic společného,“ řekl trenér Hradce Králové Miroslav Koubek. Oba celky se dohodly na náhradním termínu, který si stanovily na pondělí. „Není to pro nás žádný velký zásah. Musíme pouze trochu upravit logistiku. Oni jsou doma, my pendlujeme sem a tam, ale to dokážeme zvládnout,“ nehledá žádné výmluvy Koubek.

Po třech odehraných zápasech má Hradec na svém kontě tři body, Bohemka je na tom mnohem lépe, když se jí povedlo nasbírat sedm bodů.