O víkendu si většina lidí bude užívat volné Velikonoce. Neplatí to však o fotbalistech Hradce Králové, které čeká pořádně těžká šichta. V sobotu od 16 hodin zabojují v rámci 26. kola FORTUNA:LIGY o body na hřišti brněnské Zbrojovky. Po čtyřech duelech bez výhry potřebují konečně zabrat.

POZOR! Brněnský útočník Jakub Řezníček (v červeném) vládne střeleckým statistikám první ligy. Branku dal i na podzim Hradci. Východočeši ale tehdy duel proti Zbrojovce zvládli. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Jisté je, že Východočeši se v důležitém zápase budou muset obejít bez dvou důležitých hráčů. Kvůli žlutým kartám nenastoupí Petr Kodeš, dvouzápasový trest za červenou si zase odpykává záložník Jakub Kučera. Hradec přitom body nutně potřebuje, když se mu výrazně přiblížila skupina o udržení.

Jedenácté České Budějovice na něj ztrácí tři body, Zbrojovka pouze o jeden víc. „Hrajeme teď s týmy, které jsou ohrožené sestupem. Bohužel jsme to už i my, čehož jsme si plně vědomi. Očekáváme, že zápas bude mít velké nasazení, protože to bude skutečný boj o záchranu,“ myslí si Koubkův asistent Stanislav Hejkal.

Votroci navíc musí hodit za hlavu nezdar z minulého týdne, kdy prohráli po špatném výkonu 0:1 v Teplicích. Na severu Čech nedokázali využít ke skórování ani dlouhou početní výhodu. „Myslím, že si všichni uvědomujeme, že se nám to poslední utkání nepovedlo. Věřím, že jsme teď nastavení tak, že na něj chceme reagovat. V Brně je třeba předvést zcela odlišný výkon,“ burcuje hradecký záložník Štěpán Harazim.

Ani Zbrojovka však neprožívá vydařené období. Prvoligový zápas naposledy k vítězství dovedla 18. února, kdy porazila ostravský Baník. Její největší zbraň zůstává pořád stejná – Jakub Řezníček. Fotbalový mohykán prožívá ve čtyřiatřiceti letech úžasnou sezonu, když se sedmnácti vstřelenými brankami vévodí tabulce střelců. V posledním kole se dokonce prosadil na hřišti Sparty, kde otevíral skóre. Pražané pak duel otočili a vyhráli 3:1.

„Určitě to je jejich největší zbraň, musíme si na něj dát pozor. Myslím, že mu tahle sezona sedla, klobouk dolů před tím, co v ní zatím předvedl,“ vyzdvihl poklonu Harazim, zároveň dodává: „My ho teď ale musíme zastavit. Dobře ho doplňuje Michal Ševčík, který s ním tvoří nebezpečnou dvojici. Tu je třeba pohlídat. Myslím, že bude hodně záležet také na tom, kdo vstřelí první branku, od ní se bude odvíjet zbytek zápasu.“

První vzájemné utkání letošní sezony ovládl Hradec (2:1), kdo se bude radovat o Bílé sobotě?