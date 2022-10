Téměř dva roky uplynulo od doby, kdy se oba protivníci utkali naposledy. Tenkrát zápas skončil na východě Čech 1:1, jinak se však Votrokům s Brnem moc nedaří. Neporazili ho téměř osm let, nutno ale podotknout, že spolu oba celky od té doby odehráli pouhých šest ligových duelů. Brno mělo skvělý rozjezd do ligy, v posledních dvou těžkých zápasech však padlo v Jablonci (1:3) a následně doma se Spartou (0:4).

„Zbrojovka je takové zvláštní mužstvo, vozí body z venkovních utkání. Je velice nebezpečným soupeřem, má rychlé hráče jako je Alli i technické jako Ševčíka, který je objevem ligy. Jako klasický nováček se rozhodně v soutěži nechová,“ říká o dalším soupeři hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal. Východočechům se proti Teplicím podařilo zastavit sérii čtyř zápasů bez výhry, navíc se konečně střelecky výrazně prosadili. Dvě premiérové ligové branky zaznamenal Adam Gabriel.

„Já si každý gól rád oslavím. Nebudu lhát, chtěl jsem ho dát už v tom předchozím utkání na Spartě, kde by to pro mě bylo o něco víc peprnější. S Teplicemi to ale mělo tu důležitost, že jsme díky tomu udělali tři body, takže z toho mám hrozně dobrý pocit,“ uvedl jednadvacetiletý bek Hradce Králové. K zápasu proti Teplicím doplnil: „Asi každý ví, že se to utkání po poločase nevyvíjelo úplně tak, jak jsme chtěli. Myslím, že hodně pomohlo přeskupení, které zvolil trenér Koubek, když jsme přešli na čtyři obránce.“

POZOR NA ŘEZNÍČKA

V týmu Zbrojovky vyčnívá dvojice borců, na které si hradečtí fotbalisté budou muset dát obzvlášť pozor. Nejproduktivnějšími střelci jsou Jakub Řezníček a Michal Ševčík, oba si v letošní sezoně připsali po pěti ligových gólech. „Kubu jsem trénoval v Teplicích. Je to velezkušený hráč, který ví, jak se postavit, umí hrát tělem, má výborný výběr místa v pokutovém území, takže Brnu v lize rozhodně výrazně pomáhá,“ upozorňuje Hejkal. V případě výhry Hradec zaokrouhlí svůj účet na rovných dvacet bodů.