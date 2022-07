Ševčík by měl vyztužit obranné řady a hlavně nahradit Jana Krále, který nedávno zamířil do nejvyšší belgické soutěže. „Ondra se vypracoval ve velkou oporu brněnského týmu, byl jeho kapitánem. Na svém postu patří k tomu nejlepšímu, co je v druhé lize k mání. Je to výborný hráč, co se týče organizace a čtení hry. Je soubojovým typem, který má navíc vynikající defenzivní i ofenzivní hru hlavou,“ doplnil Sabou.

Votroci právě absolvují soustředění v Písku. To vyvrcholí sobotním zápasem proti druholigové rezervě Sparty Praha.

Nová posila Hradce Ondřej Ševčík (v modrém).Zdroj: SK Líšeň