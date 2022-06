„Moji prioritou je zahraničí. Chtěl bych si takové angažmá zkusit. Navíc už nejsem nejmladší a musím zohlednit i finanční stránku věci,“ říká v rozhovoru Vlkanova.

Dlouho se mluví o odchodu z Hradce, můžete prozradit, kam máte namířeno?

Někam bych chtěl, ale zatím nevím, co vyjde. Jestli vůbec něco…

Jak celou situaci okolo vašeho přestupu vnímáte, jste v klidu?

Já jsem v klidu, ale samozřejmě bych už rád něco věděl a ne neustále na něco čekal. Je to všechno zdlouhavé. Všichni vědí, že bych teď chtěl odejít. Když to nedopadne, tak se holt budu muset přenastavit na to, že jsem tady a ještě minimálně rok tu budu.



Představit si to tedy umíte? Už dříve jste avizoval, že moc ne…

Mám to prostě v hlavě nastavené tak, že chci z Hradce odejít a posunout se zase o kus dál. Pokud to nedopadne, tak mi nebude zbývat nic jiného než tu zůstat. Ale já pořád doufám, že něco vyjde.

Na konci uplynulé sezony se mluvilo o přestupu do Slavie, jak to celé probíhalo?

Kontakt tam byl, nějakou nabídku dali, ale nakonec se nedohodli s Hradcem. Jestli nějaká jednání ještě pokračují, o tom přehled nemám. Vím jenom to, že zájem mají další týmy v Česku a i v zahraničí. V tuhle chvíli čekám, co se bude dít a jestli to někam dopadne.

V hledáčku vás měly Slavia i Plzeň, došla jednání do takového stavu, že jste to řešil i vy osobně?

Jo, nějaká jednání jsem měl, ale jak říkám, jsou zbytečná, když se kluby nedomluví mezi sebou.

Prosakují informace, že je o vás zájem v zámoří. Je Amerika reálná?

Řeší se to. Uvidíme, jestli to dopadne. Už jsem například volal s jedním sportovním ředitelem tamního klubu. Opravdu to vypadá, že zájem by byl.

Jak moc by vás Amerika lákala a jak byste to zvládal s rodinou?

Pro mě by to bylo hodně zajímavé. Určitě bychom do toho s rodinou šli. Žena by s malou přijela hned, až bych tam zařídil bydlení.

Jak jste na tom s angličtinou?

Není to úplně nejlepší, ale domluvím se. Jak jsem říkal, tak už mi volal jeden sportovní ředitel a všemu jsem rozuměl. Akorát u mě nejsou ty jejich časy ideální (směje se). Ale pochopili jsme se, proto myslím, že se domluvit dokážu.

O vašem odchodu se přitom mluví už čtyři roky. V roce 2020 nedopadl Baník, teď Slavie. Jak vnímáte to, že zájem je, ale pořád jste v Hradci?

Je to dlouho a bylo toho víc. Po minulé velice úspěšné sezoně jsem si říkal, že jsem vlastně docela rád, že to nedopadlo předtím. Měl jsem dobrá čísla, dařilo se mi. Proto si myslím, že se dá udělat lepší a zajímavější přestup než dříve. Věřím pořád, že to klapne, ale to čekání je pro mě opravdu celkem náročné a dlouhé.

Když nedopadl v roce 2020 zmiňovaný Baník, šla vaše výkonnost lehce dolů, nemůže se to stát i teď?

Popravdě už si ani nepamatuji, jak to bylo. Já myslím, že bych se znovu dokázal nastavit. Neměl by v tom být žádný problém.

Smlouva v Hradci Vám končí příští rok. Nepřemýšlel jste o tom, že byste na východě Čech podepsal nějakou dlouhodobou?

Taky to v možnostech je, ale myslím si, že je to v těch podmínkách těžké. Viděli bychom, s čím by se přišlo, ale když vidím na částky jinde a kór venku, tak se to nedá srovnat. Já už nejsem nejmladší a musím brát ohled i na finanční stránku, abych si do budoucna něco vydělal. Kariéra zas tak dlouhá není, proto se musím ohlížet i z tohoto důvodu.

Jak je v tomhle ohledu zajímavá Amerika?

Rozhodně je to zajímavé. Odpovídá to velkým klubům u nás v Česku.

V Hradci jste odmakal spoustu sezon a odvedl kus kvalitní práce. Nebavili jste se s vedením, že by vás pustilo například do Slavie takzvaně za zásluhy?

Myslím, že by museli ještě něco přidat. Vedení Hradce má nějakou hranici, pod kterou nepůjde. Musí se společně na tu hranici dostat. Já si zase říkám, vezmu o trochu méně, nebo potom nic. Je to těžký, ale to už si každý musí vyhodnotit sám. Já do toho nemůžu zasahovat a už pouze čekám, co bude.

Slavia by vás lákala?

V tu dobu, co se to řešilo, tak určitě. Pak mě nějaké věci zklamaly.

Ze strany Slavie?

I z té strany, dál bych to nechtěl rozebírat. Samozřejmě Slavie by byla pořád zajímavá, protože se hraje o nejvyšší příčky. Každý chce hrát o titul, a to v Hradci není úplně reálné.

Čekal jste, že bude zájem z jejich strany větší?

Já chápu, že mám rok do konce smlouvy a nechtějí to přepálit. Prostě tam jsou věci, které mě mrzely, ale dál bych to nerozebíral.

Jak to v současné chvíli máte? Pojedete na sobotní turnaj do Benátek nad Jizerou?

Uvidím, ještě se musím domluvit s trenéry. Popravdě pořád trošku cítím kotník, kvůli kterému jsem neodehrál několik zápasů na konci sezony, navíc v reprezentaci mi ho znova trefili. Musím se domluvit, jestli půjdu rovnou do zápasu, nebo zda budu jenom trénovat.

Adam Vlkanova.Zdroj: Luboš Lorinc/fchk.cz

Je pro vás současná situace frustrující v tom ohledu, že jste s Hradcem předvedli asi maximum, vy osobně jste si výkony řekl o místo v reprezentaci, ale pořád se nenašel nikdo, kdo by vás koupil?

Bohužel se hodně řeší věk. Přitom se pořád říká, že od 27 let jsou to nejlepší fotbalová léta. Člověk není starý, ale doba se změnila a všichni na to koukají jinak než dřív. Částky se také celkově zvedly a jen tak někdo to zaplatit nemůže.

Jak vnímáte současný Hradec? Odešel Mejdr, pryč má namířeno stoper Král, což jsou hodně citelná oslabení.

Síla v týmu pořád je, akorát ubyli obránci. Máme pouze tři stopery, takže je potřeba někoho přivést. Je tam málo lidí, avšak celkově je tým stále kvalitní.

Vy jste se poprvé v kariéře dostal do reprezentace a zahrál jste si v druhém poločase proti Portugalsku. Měl jste i obrovskou šanci, jak moc zpětně mrzí, že jste ji neproměnil?

Trošku jsem si to vyčítal, na druhou stranu to byl první start. Asi bych chtěl moc, ale rozhodně se to dalo řešit lépe.

Jaký to pro vás byl v reprezentaci level?

Je to o level výš, ale nepřipadal jsem si nějak špatně, že bych to nezvládal. Když jsem se koukal v zápase na Portugalsko – Španělsko, tak jsem si říkal, že je to úplně někde jinde (směje se). Kvalita je v reprezentaci jiná než třeba v Hradci či v lize, ale pak je ještě další třída, což byli právě Portugalci a Španělé. Radost to jenom na živo vidět.

Máte ze srazu nějakou památku?

Mám svůj dres ze všech zápasů. Pro mě je nejcennější ten s Portugalskem, protože tam jsem poprvé nastoupil. Navíc jsem si jeden vyměnil s Brunem Fernandesem, ten je pro mě velmi cenný, fandím totiž Manchesteru United. A ze Španělska mám Moratu, ten dříve hrál za Real, kterému taky přeji. Jsou to pro mě krásné kousky, navíc ty vzpomínky vám nikdo nevezme.

Jaký byl Cristiano Ronaldo?

Po zápase byl trošku naštvaný, že nedal gól. Neustále hnal spoluhráče dopředu, aby si ho dal, přitom oni si to hráli v klidu. Po zápase už byl v pohodě. Vylezl z autobusu a i s kluky se vyfotil. Asi to naštvání pominulo a byl v pohodě. Já tohle bohužel nestihl, protože jsem byl ještě v kabině.

Jaké další zážitky vám zůstanou?

50 tisíc lidí na stadionu, navíc hrát proti takovým hvězdám, to je něco neskutečného. Když to člověk pak vidí, tak si říká, že je to ještě rychlejší a lepší než v televizi. Vidět hrát Cancela a Bernarda Silvu na pravé straně, to byla nádhera.