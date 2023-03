Východočeši minulý týden senzačně loupili v Ostravě, kde podali parádní týmový výkon a zvítězili 2:0. „Vše, co jsme si řekli a co jsme trénovali, se nám podařilo do utkání přenést. Naše herní kvalita a disciplína nás dovedly k vítězství,“ těšilo Koubkova asistenta Stanislava Hejkala.