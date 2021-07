Má jediný úkol – zachránit Hradec Králové v nejvyšší soutěži. Zkušeností má na rozdávání, proto také, když Zdenko Frťala po postupu vyhlásil, že u týmu na vlastní žádost končí, padla volba na něho.

„Už jsem ani nepočítal s tím, že ještě půjdu do akce. Takže mě nabídka Hradce mile překvapila. Těším se, pochopitelně,“ přiznal na startu přípravy MIROSLAV KOUBEK. Devětašedesátiletý trenérský bard, jenž má ve svém životopise i titul s Plzní z roku 2015, se do fotbalového kolotoče vrací po dvou a půl letech. Od doby, kdy coby asistent skončil s Karlem Jarolímem u české reprezentace.

Chytal za Spartu, Plzeň dovedl k mistrovskému titulu



V hráčských letech byl Miroslav Koubek (narozen 1. září 1951) výborným brankářem. S fotbalem rodák z Prahy začínal v Unionu Žižkov, aby to přes Admiru Praha, vojnu ve Slaném a působení v Kladně dotáhl až do pražské Sparty. Kariéru ukončil v roce 1982.



Hned se stal trenérem a za sebou má bohatou kariéru v klubech jako Kladno, Cheb, Plzeň, Ostrava, Mladá Boleslav, Bohemians či Slavia Praha.



Největší úspěchy zažil v Plzni, kterou v sezoně 2014/15 dovedl k mistrovskému titulu a vítězství v českém Superpoháru (2015). Také má ligový bronz s Baníkem Ostrava z ročníku 2009/10. S týmem SK Kladno se stal v sezoně 2005/06 vítězem druhé ligy a na postupovém místě ve druhé nejvyšší soutěži skončil i s Čáslaví (2008/09).



Vyzkoušel si i dvě zahraniční angažmá – v německém 1. FC Amberg (1992-95) a čínském klubu Tianjin Teda FC (2008). Dále působil u české reprezentace do 19 let (2013-14) a byl asistent Karla Jarolíma u českého národního týmu (2016-18). Od té doby nikde netrénoval. Na lavičku se vrátil až nyní v Hradci Králové.

„Z dění jsem úplně nevypadl, pořád jsem vše sledoval,“ upozornil Koubek, jenž si v době trenérského volna vyzkoušel roli televizního experta.

Podle svých slov nepřichází do neznámého prostředí. „Hradec jsem sledoval. O mužstvu jsem dost věcí věděl. Nemůžu říct, že bych přišel do neznáma,“ prohlásil.

Sám Koubek ví, že po svém předchůdci Frťalovi, jenž odešel do Teplic k mládeži, přebírá mančaft, který je dobře složený, má kvalitu do ofenzivy a táhne za jeden provaz. „Mužstvo, které si ligu vykopalo, je dobré, ale muselo se doplnit. Z pohledu ambicí, které máme, se nám podařilo sestavit konkurenceschopný tým,“ poukázal.

Ve druhé lize Pavel Dvořák, Daniel Vašulín, Adam Vlkanova a spol. soupeře válcovali, přehrávali kvalitou, ale na ligu by to stačit nemuselo. „Ve finální fázi má mužstvo slušný potenciál, ale pro ligu musíme mít organizovanou a zabezpečenou obranu a zároveň hrát aktivně,“ nastínil své představy o způsobu hry.

A v letní přípravě také přísný kouč hráčům naordinoval pořádný dril, od fyzické kondice až po pilování herních prvků.

„Do kluků se svoje myšlenky snažím neustále pumpovat. V žádném případě se nechceme někde krčit jako nováček, který se něčeho bojí,“ vyhlásil rezolutně Koubek.

Za nevýhodu považuje nutný azyl v Mladé Boleslavi, kde tým bude hrát domácí zápasy. „Já v tom vidím jen hendikep. To není nic, nad čím by člověk měl jásat. Domácí prostředí je domácí prostředí. Kdyby v Hradci byl stadion, tak by diváci byli hladoví po fotbale. Liga tady nebyla čtyři roky, takže by nás určitě chodili v tisícových houfech podporovat. Tohle je obrovský hendikep,“ zmínil Koubek.

Přesto sám věří, že ligu zachrání.

Za asistenty si Miroslav Koubek vybral známá jména:



ADRIAN ROLKO (42): V Hradci ho netřeba představovat. Ligu „pod lízátky“ hrál už jeho otec Jan. A syn šel v jeho šlépějích, zahrál si i v Mladé Boleslavi, kde také naposledy působil jako asistent trenérů Dušana Uhrina ml. a Jozefa Webera u áčka. Nad nabídkou klubu z rodného města neváhal. „Chtěl jsem se vrátit domů,“ řekl Rolko. „Jde o velkou postavu hradecké kopané. Je dobré, když u týmu pracuje někdo, kdo má minulost i oblíbenost ve městě a v klubu,“ uvedl k volbě Koubek.



STANISLAV HEJKAL (51): S Koubkem se zná už z rodného Kladna, kde s ním působil. V Hradci se u jednoho týmu setkali zase po čtrnácti letech. Mezitím byl Hejkal mj. asistentem Zdeňka Ščasného ve Spartě, v Teplicích si vyzkoušel post asistenta a naposledy i hlavního trenéra. Loni v listopadu byl ale po dvou letech odvolán. „V Teplicích byl nedoceněný. V tamějších podmínkách a s kádrem, který měl, si vedl velmi dobře,“ prohlásil na jeho adresu Koubek.