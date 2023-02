Koubek na východ Čech přišel v probíhající sezoně z pražských Bohemians. Do základní sestavy mu pomohla souhra okolností, když se elitní útočníci Kubala s Vašulínem zranili. Třiadvacetiletý forvard se ukázal na soustředění v Turecku, kde mu to střílelo, když ve třech zápasech dal tři branky. Teď se prosadil i v lize a důvěru, kterou do něj trenéři vkládají, by rád splácel i v následujících zápasech.

V Olomouci jste dvakrát vedli, nakonec máte bod za remízu 2:2, berete ho?

Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že budeme odvážet bod, tak bychom s tím asi byli spokojení. Vzhledem k průběhu, kdy jsme ještě deset minut před koncem vedli, nás to dost mrzí. Musíme však uznat kvalitu Olomouce. V konečném součtu je bod zasloužený.

Rozhodčí odpískal neuvěřitelných 43 faulů, jaký byl takhle rozkouskovaný zápas z pohledu hráče?

Úplně bych to nechtěl hodnotit. Metr byl takový, že se pískalo téměř všechno. Pro mě jako útočníka, který do soubojů musí chodit a podstupovat je, to bylo velmi těžké. Hlavně najít ten metr, který vám pustí, což skoro nešlo. Chodil jsem do každého souboje naplno a doufal, že to projde. Myslím si, že pískal hodně zákroků, ale neuškodil ani jednomu týmu, takže se na něj nikdo zlobit nemůže. Museli jsme se tomu přizpůsobit a že tam pak byly nějaké emoce od starších hráčů, kteří na něj pokřikovali, není úplně správné, ale je to zápas a emoce do něj patří.

V druhé půli jste dal branku z ojedinělé šance.

Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře. Z mého pohledu jsem to na hřišti cítil tak, že jsme v daný moment víc chtěli a začali si více věřit. Sice jsme nějaké situace nedohráli do zakončení, ale opravdu jsem pořád věřil, že nějaká šance přijde a bude to pouze o tom, jestli ji dokážeme využít.

Můžete váš gól popsat?

Po srážce dvou hráčů Sigmy se nám naskytla možnost jít do rychlého protiútoku. Balón se dostal na pravou stranu k Adamovi, který si ho dobře naváděl, střetli jsme se pohledem, instinktivně jsme o sobě věděli, a dostal jsem od něj skvělý míč. Povedlo se mi to trefit přesně tak, jak jsem chtěl.

Hradecký útočník Matěj Koubek v utkání proti Olomouci.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Bylo to vykoupení po minulém zápase, ve kterém jste proti Bohemians neproměnil dvě tutovky?

Kluci mi to po zápase říkali, ale úplně vykoupení asi ne, to by se muselo vyhrát za tři. Bodík do tabulky je však plusový.

Trenér mluvil o personálních lapáliích, které trápí vaší ofenzívu. Vy máte díky tomu více prostoru na hřišti, jak to vnímáte?

Hraji profesionální fotbal od osmnácti let a poprvé se mi dostává takhle velká důvěra trenéra. Nastupuji pravidelně v základu a důvěru cítím. Určitě je to zapříčiněno shodou okolností, že naši dva elitní útočníci jsou zranění. Já jsem na tuhle situaci čekal celý život a snažil se na ni připravovat.

Na hrotu jste sám, nechybí vám na hřišti druhý útočník?

Myslím, že s Rynym (pozn. autora: Matějem Rynešem), který tam zaskakuje a tentokrát i s Vojtou Smržem, jenž měl hodně ofenzivních úkolů, si s tím dokážeme poradit. Soupeři nás možná přehrávají, ale my máme dobře zvládnutou taktickou hru, každý hráč ví, co má dělat. Pak také zaznívá, že nejsme nebezpeční, ale body děláme, což je nejdůležitější. Máme v současné chvíli nějaký stav kádru, ale na tréninku i v každém zápase dokazujeme, že máme všichni stejný cíl, a to je hrát v červenci ligu na novém stadionu.

Vy jste během letošní sezony přišel do Hradce z Bohemky. Jak tento krok vnímáte?

Asi se ještě uvidí, ale už jsem na tiskovce po Slovácku říkal, že jsem za ten krok hrozně rád. Cítím příležitost a možnost se ukázat. Doufám, že to bude jen lepší a lepší. Myslím, že mi ten krok prospěl.