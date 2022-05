SMOLNÝ ZÁPAS

Avšak výkon, kterým se prezentovali, nebyl vůbec špatný. „Byl to spíše smolný zápas. Myslím, že jsme hráli dobře, bohužel jsme dostali laciné góly a nedotáhli jsme naše akce. Především v prvním poločase jsme měli dost šancí,“ vracel se k sobotnímu duelu hradecký záložník David Doležal. Mladý odchovanec východočeského klubu nastoupil poprvé k prvoligovému zápasu v základní sestavě a nevedl si vůbec špatně. Na hřišti pobyl 74 minut a určitě je velkou nadějí do budoucna.

„Byl jsem natěšený, že to konečně přišlo a dostal jsem šanci od začátku. Snažil jsem se hrát, co nejlépe to šlo. Možná jsem v týdnu o tréninku trochu nervózní byl, ale před zápasem už ne. Když rozhodčí zapískal, tak to ze mě spadlo a soustředil jsem se pouze na svůj výkon,“ dodal Doležal.

BOJ O TITUL VRCHOLÍ

Západočechům jde v posledních dvou zápasech letošního ročníku FORTUNA:LIGY o titul. V pohodě hrající Votroci se je však pokusí potrápit stejně jako ostatní týmy, které o nejcennější domácí trofej bojují. V posledním domácím zápase Východočeši sesadili z prvního místa Slavii. Povede se jim něco podobného i proti Viktoriánům?

„Plzeň je systémově dobrá, hraje to, na co má hráče. Trenér Bílek to sešněroval tak, že před sebe nepustili Slavii, klobouk dolů před nimi. Otázka je, jak je naruší červená karta pro Buchu, ale podle mě si poradí,“ uvedl asistent trenéra Hradce Stanislav Hejkal.

Do hradecké sestavy se po karetním trestu může vrátit Michal Leibl. Naopak to vypadá, že mimo hru budou Adam Vlkanova a Daniel Vašulín. „Vlčák má problémy s kotníkem a kolenem, ten je padesát na padesát. Ostatní mají jen drobné šrámy ze soubojů, na to jsme zvyklí," přiblížil Hejkal.