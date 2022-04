Fakta – branky: 62. Hronek – 51. J. Kučera. Rozhodčí: Krejsa – Slavíček, Machač. ŽK: Jindřišek, Hronek, M. Dostál, Köstl – Kubala, F. Čech, Král, Vašulín, Vízek. ČK: Čech. Diváci: 2712. Poločas: 0:0. Bohemians 1905: Valeš – Křapka, Köstl, Vondra – Hašek (79. Fulnek), Květ, Jindřišek, Hronek, Dostál – Bartek (56. Beran), Chramosta. FC Hradec Králové: Vízek – Klíma, Král, Čech – Harazim, Kodeš, Kučera, Leibl (90+4. Kutík) – Kubala (85. Soukeník), Vašulín, Rybička (46. Rada).

Hradec do utkání vstupoval bez tří opor základní sestavy. Kvůli kartám chyběli Vlkanova a Novotný, v Ďolíčku navíc nenastoupil ani bek Mejdr. Duel, který se odehrával na velmi těžkém terénu, i tak nabídl celkem zajímavou podívanou.

V prvním poločase měla mírnou převahu Bohemka. Do největší příležitosti se po rychlém protiútoku dostal Chramosta, ale nejprve ho vychytal Vízek a následná dorážka skončila těsně nad.

Druhá půle přinesla i branky. Do vedení šli v 51. minutě hosté. Centr Harazima na malé vápno usměrnil do branky přesnou hlavičkou Kučera. Valeš byl bezmocný. Radost Východočechům ale dlouho nevydržela. Po hodině hry se ve vápně dostal k míči Hronek a parádní střelou do šibenice vyrovnal. V závěru zápasu šel po dvou žlutých kartách předčasně do sprch Čech, i přesto Hradec už neinkasoval a vyválčil remízu.

Už teď je jisté, že Votroci skončí v prvligové tabulce nejhůře šestí. Jedná se tak o nejlepší umístění hradeckého klubu od roku 1963.