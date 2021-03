Každopádně už teď se dá říct, že ve Štruncových sadech zanechal nesmazatelnou stopu. Výsledkem jeho práce a týmu lidí, která měl kolem sebe, je pět mistrovských titulů, třikrát účast v prestižní Lize mistrů.

A ta práce ještě ani zdaleka nekončí, minulý týden se 46letý Adolf Šádek posunul ještě o stupínek výš, stal se stal stoprocentním vlastníkem Viktorie Plzeň.

Dosavadní prezident Tomáš Paclík skončil ze zdravotních a osobních důvodů. „Jedenáct let jsme společně klub budovali, byli jsme partnery při jeho řízení. Já sám jsem v klubu ještě o téměř tři roky déle, proto jsem cítil i jakousi povinnost postarat se v tuto chvíli o jeho další budoucnost,“ vyznal se Adolf Šádek v rozhovoru pro klubový web.

„Vytvořil jsem si ke klubu srdečný vztah. Jeho budoucnost mi nikdy nebyla a není lhostejná. Po zralé úvaze jsem se tedy rozhodl nabídku pana Paclíka přijmout. Vlastně jsem si ani nedovedl představit, že bych řekl ne,“ doplnil nový majitel Viktorie.

I nadále však bude zastávat také pozici generálního manažera. Proto se nedá očekávat, že by nějak převratně měnil řízení klubu.

„Všichni, kdo mě znají, dobře ví, že se pro nás interně nic nemění. Na všechny zaměstnance mám a budu i nadále mít ty nejvyšší požadavky,“ potvrdil Šádek dobře známou pravdu. „Z toho nehodlám nikam uhnout. Od každého očekávám maximální nasazení a odevzdání se klubu. Jen tato cesta vede k úspěchu,“ doplnil klubový šéf.

Ekonomická stabilita klubu

Teď by rád našel investora, který by do klubu napumpoval finanční prostředky. „Jednou z možných cest, jak zajistit nejen udržitelnost aktuálního nastavení, ale i další rozvoj celého klubu, je i nalezení případného strategického partnera,“ připustil Šádek v rozhovoru na klubovém webu.

„Na propad příjmu ze vstupného, prodeje merchandisingu a dalších věcí spojených s tím, že fanoušci prostě nemohou na stadion, budeme muset reagovat. I já se nyní ještě intenzivněji zabývám ekonomickou stabilitou klubu,“ přiznal, že alfou a omegou všeho jsou peníze.

O to víc Šádka těší přízeň klubových partnerů. „Upřímně říkám, že bez znalosti toho, jaký vztah mají ke klubu, bych možná přemýšlel jinak. Právě tento faktor sehrál důležitou roli v mém rozhodováním. Vnímám, v jaké jsou situaci, že mnozí řeší, aby dokázali zajistit běžný chod svých firem. Přesto drtivá většina z nich i nadále stojí za námi a podporuje nás,“ potěšilo klubového šéfa.

Viktoriáni teď sice po úspěšné desetiletce malinko vyklidili pozice v české lize. Po titulu v roce 2018 přišla dvě druhá místa a absence v evropských pohárech. Letos jsou dokonce až na šestém místě, ale jich ambice budou i v následujících letech jen ty nejvyšší. A tomu odpovídají i vysoké nároky majitele.

„ Každý musí ukázat, že si zaslouží nosit viktoriánský dres a prokazovat to opakovaně, v každém zápase. Chceme být úspěšní a já nedopustím, aby kdokoli přemýšlel jinak,“ utvrdil Šádek fanoušky Viktorie, kteří jsou podle jeho slov pro klub také nepostradatelní.

„Já osobně jsem k nim měl vždy velmi pozitivní vztah. Rád jsem je potkával, prohodil pár slov. Jejich podpora je pro nás klíčová,“ uvedl Šádek, kterého podpora fanoušků i v téhle těžké době těší, i když je zatím jen na dálku. Na stadiony diváci nemohou a v dohledné době se to kvůli vládním opatřením nezmění.

Práce s mládeží

„Mohu slíbit, že v horizontu dvou týdnů všem oznámíme, jak to bude s jejich permanentními vstupenkami. Chceme se k nim zachovat správně a nabídnout férovou nabídku, kterou nyní ladíme,“ naznačil Šádek.

„Přeji si opět vidět plné tribuny a na nich fanoušky, kteří jsou hladoví po fotbale a jsou propojeni s týmem na hřišti,“ přál si šéf Viktorie.

Jeho zraky se teď upínají i ke slovinskému Celje, kde má Viktoria dva hráče v týmu pro Euro do 21 let – Pavla Buchu a Pavla Šulce. Třetím do party je Dominik Janošek, který hostuje ve Zlíně.

„Klukům držím palce a věřím, že i tato zkušenost a konfrontace s evropským fotbalem jim pomůže v dalším fotbalovém růstu,“ vzkázal jim Šádek do Slovinska. A na práci s mládeží hodlají i nadále sázet i v Plzni. Už na jaře se podařilo začlenit do A-týmu vlastní odchovance. Vedle zmíněného Šulce i Tomáše Matějku, Václava Miku, Josefa Koželuha či Robina Hranáče.

„Nastal čas, kdy se mladí hráči z naší akademie začínají ukazovat v dospělém fotbale. Ať už je to v našem áčku nebo jiných ligových klubech na hostování,“ připomněl Šádek, který je v plzeňské Viktorii téměř 14 let, ale teď má novou roli.

„Nyní je mým cílem, abychom jako klub dobře fungovali i v této době, která je zcela zásadně ovlivněna covidem a je velmi složitá nejen pro všechny kluby, ale i celou společnost,“ dodal Adolf Šádek.