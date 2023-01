Ligové jaro startuje už o víkendu a slibuje napínavý boj o titul. Po podzimu je ve vedení Plzeň, hned v závěsu je Slavia. Větší ztrátu má Sparta, ale i ona bude chtít pořadím zahýbat. „Myslím si, že to bude zajímavé až do konce. Všechny tři kluby v popředí tabulky to budou chtít urvat pro sebe,“ říká exligista Sedláček a přibližuje svůj pohled na zimní posilování týmu z Letné: „Jsem možná trochu překvapen, že do Sparty zase začalo chodit více zahraničních hráčů. Ale třeba si to sedne lépe, než když to zkoušeli poprvé.“