Ondro, v zajímavém duelu proti Teplicím jste i v oslabení vyhráli 4:1, jak jste utkání viděl? Jsme hrozně rádi, že se nám povedlo vyhrát, protože to byl nesmírně těžký duel. Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře, pak jsme se chytli proměněnou penaltou. Bohužel hned vzápětí přišla červená a v deseti bylo složité první poločas dohrát. Ve 45. minutě nás zachránila tyč, což byl podle mě zlomový okamžik zápasu. Kdyby se tam soupeř dostal do vedení, tak už by to v oslabení bylo hrozně těžké.

Po změně stran jste však podali výborný výkon a i v deseti jste dokázali zápas dotáhnout ke třem bodům.

Bylo to něco jiného a hráli jsme opravdu dobře. Brzy se nám podařilo vstřelit gól na 2:1. Tím jsme si zvedli sebevědomí, chytli jsme se. Třetí gól je pak zlomil a my jsme to už v pohodě dohráli.

Zdroj: Petr Šatalík, FC Hradec Králové

Co jste si řekli o přestávce v kabině? Druhý poločas byl totiž z vaší strany úplně jiný…

Řekli jsme si, že je to hrozně málo. A že to není výkon, který by nás byl hoden. Museli jsme přidat, což si myslím, že se povedlo.

Jak zápas ovlivnilo brzké vyloučení. Paradoxně to vypadalo, že jste potom začali hrát mnohem líp.

Určitě. V druhém poločase jsme se semkli, přešli jsme na rozestavení se čtyřmi obránci, to nám pomohlo. Důležité bylo, že jsme začali hrát jako tým a všichni jsme to odmakali. I v tom byl velký rozdíl mezi oběma poločasy.

Vy jste vstřelil svůj první ligový gól, jak jste celou situaci viděl?

Není to vůbec těžké na popsání. Radič dal výborný centr, který dal do ideálního prostoru, kde jsem byl sám. Nebylo to těžké uklidit, protože mi to posadil přímo na hlavu.

Předtím jste v lize čtyřikrát v řadě nevyhráli, jak důležitá výhra to pro vás je?

Hrozně moc. Zvedne nám to sebevědomí, navíc jsme udrželi Teplice pod sebou.