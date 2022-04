…ale hráli. Právě docela často. V tabulce jste třetí. Vaše jméno ale ve střeleckých statistikách chybělo dlouhých 168 dní. Proč? Opustilo vás střelecké štěstí?

Trápí mě zdraví. Svaly a záda. Zase tolik jsem toho za půl roku opravdu nenahrál.

Mají vaše aktuální zdravotní potíže souvislost s náročným tréninkem, který jste v profesionálním fotbale téměř dvacet let podstupoval?

Spíš bych řekl, že to je datem, které mám napsané v občance. Tréninkem to nebude, je mi prostě čtyřicet.

Fotbalový kanonýr David Lafata doma v OlešníkuZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jihočeský krajský přebor má ve vás asi aktuálně největší fotbalovou hvězdu. Jaká je kvalita soutěže?

Není špatná. Výborně hrají Český Krumlov a Prachatice, my jsme rádi, že se držíme nahoře. Udělali jsme mladé kluky, potřebujeme je zapracovat. Jsme spokojení. Hlavně chceme vyhrávat doma, lidi na nás tady chodí, chceme je pobavit a večer si tu sednout na večeři.

Mladším hráčům předáváte zkušenosti. Berou vás?

Myslím, že ano. Doufám, že si opravdu k srdci něco vezmou. Jsme rádi, že mladší hráče máme, za chvilku to už bude jenom na nich. Jenom oni už brzy budou držet olešnický fotbal.

Společně jsme se domluvili na tom, že k rozhovoru se sejdeme v 15.15. Dorazil jste na minutu přesně. Přenesl jste si dochvilnost z prostředí vrcholového sportu?

Snažím se být dochvilný ve všem. Nejen při sportovních věcech, ale i v osobním životě. Dochvilnost je důležitá.

Do olešnického areálu jste dorazil mezi prvními. Hodinu a čtvrt před výkopem. To také souvisí s dochvilností?

Spíš už mi déle trvá, než se namasíruju, zatejpuju a rozcvičím. Radši přijíždím dřív. Navíc máme v klubu velmi důkladného pokladníka. Ten by mi to spočítal, kdybych přišel pozdě.

Přemýšlíte už od rána, jak přizpůsobíte osobní program odpolednímu zápasu?

Třeba jestli si jdu lehnout po obědě? To bývávalo. Dneska spíš přemýšlíme, jestli se nás sejde jedenáct, jestli bude někdo na střídání.

Celou fotbalovou kariéru jste odehrál na hrotu útoku. V Olešníku je to jinak?

S postupujícím věkem se posouvám dozadu. Dopředu dáváme mladší kluky. Jen ať víc běhají.

Když jsme spolu mluvili naposledy, označil jste Zeleného za nejlepšího obránce I. ligy. Ještě si to myslíte?

Stojím si za tím. Trenér Šilhavý ho vzal dokonce do nároďáku, možná si ho všiml i on a nejen já. Ligu sleduju. Hlavně Spartu, Jablonec a Budějovice. Zeleného sleduju dlouhodobě, poslední dvě nebo tři sezony se mi líbí. Stále ho považuju za nejlepšího obránce v lize.

Zmínil jste trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého. Hokejisté aktuálně sáhli po Finovi, není to cesta, kterou by se mohl vydat také český fotbal?

Jsem konzervativní. V Čechách je dost trenérů. Profilicenci má dneska téměř každý druhý. V Čechách se podle mě musí najít český trenér pro český nároďák.

Profilicenci má podle vás každý druhý trenér, to samozřejmě myslíte v nadsázce, jak jste na tom vy?

Já jsem mezi těmi prvními. Profilicenci nemám.

Nechci po vás jméno jediného trenéra, který by měl být v čele národního týmu. Ale máte v hlavě skupinu, ze které byste vybral?

…ať tam buď zůstane pan Šilhavý, nebo pan Hašek. Nebo pan Rada.

V čele tabulky I. ligy je situace docela zamotaná, co říkáte šancím jednotlivých týmů na zisk titulu? Paradoxně byla Sparta označována za vítěze zápasu Plzeň – Slavia (1:1). Co si myslíte vy?

Největším favoritem na zisk titulu je znovu Slavia. Ale nesdílím to, že Slavia hraje nejhezčí fotbal. Když hraje se Spartou nebo s Plzní, tak trenér Trpišovský neustále říká, jak chce dominovat, ale mně to přijde, že jeho tým jenom běhá a fauluje. Slávisté mají víc faulů než Sparta. Bodů má ale Slavia nejvíc. Její fotbal je účelný. To ano.

Takže ve vašich očích míří Slavia za dalším titulem?

Byť nerad, tak musím říct, že Slavia je největším favoritem. V závěru ligy má soutěž nejlépe rozehranou. Jsem ale rád, že se do boje o titul zamotala a namočila také Sparta. Budu držet palce, aby se Plzeň a Slavia vymlátily mezi sebou a nakonec to spadlo do klína Spartě.

Vy jste nikdy nebyl velkým fanouškem fotbalové nadstavby, teď se ale Spartě docela hodí, nemyslíte?

Tentokrát si myslím, že je dobrá (smích). Kvůli covidu se nehrála, předtím byla o ničem, rozdíly byly ohromné. Teď ale nadstavba zase získá na atraktivitě. Bodové rozestupy nejsou veliké, diváci se mají na co těšit.

V útoku Sparty, ne jako vy úplně na hrotu, se pohybuje Hložek. Mluví se o něm jako o veliké naději. Nemá ale problémy potvrdit kvalitu v těžkých a důležitých zápasech sezony?

Nejhorší je, že i když hraje ligu třetí rok, je mu dvacet, tak takový mladý kluk musí táhnout Spartu. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale když vezmu poslední zápasy Sparty, které se mi hodně líbily, tak když něco nevymyslí Hložek, nebo Bořek Dočkal nedá nějakou přihrávku nebo standardku, do té doby to není nic moc. V poslední době se to ale zlepšilo.

A Hložek?

Podává výborné výkony. I když třeba přímo nedá gól. Jde o to, aby to protrhl a pak mu to tam třeba bude padat. Očekávání jsou od něj veliká, pro mě to ale hrotový útočník není. Gólů by samozřejmě mohl dávat víc, ale podle mě prostě Hložek není typický střelec.

Bavíme se o horních patrech české fotbalové ligy, vrcholem ledovce by měl být národní tým, který nepostoupil na MS. Není trochu málo, při úspěšné tradici, kterou československý fotbal historicky má, chválit hráče a trenéra jen za to, že postoupil do baráže, kde české barvy nakonec neuspěly?

Kluci nás trošku namlsali na mistrovství Evropy. Tam podávali výborné výkony. Jen postup do baráže asi úplným úspěchem není. Díky Lize národů bychom tam byli stejně. Výkon ve Švédsku v baráži ale snesl určitá měřítka. Tam to bylo o jednom gólu. Štěstí se přiklonilo na stranu Švédů. Prostě musíme čekat dál.

A bude pro vás MS bez české účasti smutnější?

No jistě. Je to svátek fotbalu. Dívat se budu. Ale atmosféra je jiná, když hrají naši, tak to napětí je samozřejmě mnohem větší.

Klíčovým útočníkem pro reprezentaci je Patrik Schick? Vidíte to stejně?

Ano.

On je mužem, který může spasit českou reprezentaci?

Bohužel to tak zatím asi je. Patrik je od všech českých ofenzivních hráčů odskočený. Jeho kvalita je obrovská. Pokud takový hráč chybí, tak je to samozřejmě znát.

Hrajete fotbalový krajský přebor v Olešníku, spolupracujete s Gymnáziem Česká, kde se věnujete trénování nadějí českobudějovického Dynama. O klubu velmi živě diskutují fanoušci na sociálních sítích. Nejprve změna majitele, odchod Martina Vozábala, příchod Tomáše Sivoka, pak odchod Sivoka a teď zase trenéři mládeže v Akademii tři měsíce bez výplaty. Co tomu říkáte?

Sleduju to. Pro mě je to opravdu hodně smutný pohled. Ligu mají dobře rozehranou, dokonce se klub pere o první šestku, ty věci okolo jsou ale smutné.