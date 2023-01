Proti čtrnáctému celku Ekstraklasy nečeká na svěřence trenéra Miroslava Koubka nic lehkého. „Jde o dalšího kvalitního soupeře z polské ligy. Určitě nás čeká těžký zápas, který nás prověří po všech stránkách. Je to přesně to, co potřebujeme, protože v prvním ligovém utkání nás čeká silná Plzeň,“ uvedl Koubkův asistent Stanislav Hejkal.