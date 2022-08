Hradečtí fotbalisté ve druhém dějství nejvyšší soutěže prohráli na trávníku Slovácka 0:1. O jedinou branku utkání se postaral v 58. minutě Vlastimil Daníček. To už hráli Východočeši bez vyloučeného Adama Gabriela, jenž musel předčasně pod sprchy hned ve svém prvním mistrovském utkání od letního přesunu z pražské Sparty.

„Vítězství Slovácka bylo zasloužené, o tom nelze pochybovat, mělo více šancí,“ pronesl po utkání hradecký kouč Miroslav Koubek.

Slovácko – Hradec Králové 1:0

Fakta – branka: 58. Daníček. Rozhodčí: Berka – Vlček, Mokrusch – Kocourek (video). ŽK: Daníček, Petržela, Duskí, Šumulikoski (sport. manažer) – Kodeš, Gabriel, Harazim, Čech, Hejkal (asistent trenéra). ČK: 46. Gabriel. Diváci: 4202. Poločas: 0:0. 1. FC Slovácko: Nguyen – Tomič (73. Sinjavskij), Hofmann (88. Kadlec), Daníček, Šimko – Kohút (63. Duskí), Trávník, Ljovin, Holzer (63. Petržela) – Kozák (73. Kalabiška), Šašinka. Trenér: Svědík. FC Hradec Králové: Reichl – Klíma, Čech, Smrž – Gabriel, Kučera, Kodeš (71. Rada), Harazim (88. Dvořák) – Kubala, Vašulín, Vlkanova (74. Novotný). Trenér: Koubek.

Slovácko udělalo velké změny v sestavě oproti středečnímu vystoupení na půdě Fenerbahce Istanbul v rámci 3. předkola Evropské ligy. Jeho základní sestava se měnila hned na šesti postech.

Výraznější vzruch přišel poprvé v 16. minutě, kdy domácí Kozák sklepl míč na nabíhajícího Šašinku a ten trefil tyč hradecké svatyně.

Koubkův soubor se dostával před branku domácího gólmana pouze sporadicky, za zmínku stojí snad jen hlavička Gabriela po rohu.

Ve 23. minutě bylo blízko ke gólu opět Slovácko, když Trávníkův centr na Kozáka srazil obránce Čech na břevno.

Sotva začal druhý poločas, už se červenalo. Za faul uviděl druhou žlutou kartu hostující Gabriel. Paradoxně krátce poté mohl udeřit Hradec, Vašulín trefil po rohovém kopu tyč.

Pak bylo aktivnější zase Slovácko, Kohútův pokus mířil jen do tyčky. Gólová radost domácích přišla vzápětí. V 58. minutě poslal do sítě odražený míč Daníček.

I nadále byl aktivnější moravský celek, ovšem skóre se už nezměnilo a to ani po nebezpečné střele forvarda Votroků Vašulína.

Trenér Koubek faul neviděl

„Nepovedl se nám první poločas. Do zápasu jsme se dostali až v deseti. Za hru v oslabení kluky chválím, byla to taková truc reakce, držel nás gólman Reichl a sahali jsme po bodu. Na Gabriela se nezlobím, stal se určitou obětí, podle mě to bylo necitlivé, ale nechci dělat účet bez hostinského, na videu jsem faul, za který byl vyloučen, neviděl,“ je přesvědčen trenér Koubek.