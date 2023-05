/ROZHOVOR/ Bez pár dní rok. Tak dlouho čekal na svoji šanci v ligovém zápase třicetiletý gólman Hradce Patrik Vízek. V sobotu se však dočkal a v úvodním zápase nadstavby o 7. až 10. místo se blýskl nulou, když vymazal střelce Mladé Boleslavi a svému týmu zajistil remízu 0:0. Votroci tak do semifinálové odvety, která se hraje příští sobotu (15.00) znovu ve městě automobilů, půjdou se solidní šancí na postup.

Hradecký gólman Patrik Vízek během zápasu proti Mladé Boleslavi. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

V úvodním zápase semifinále nadstavby jste proti Mladé Boleslavi uhráli bezbrankovou remízu, spokojenost s výsledkem?

Remízu ze zápasu bereme, protože si musíme přiznat, že Boleslav byla silná na balonu. Nám se nedařilo pořádně se dostat do hry. Všude jsme byli druzí, postupem času docházely síly, což bylo zapříčiněno tím, jak nám všude chyběly dva tři metry. Bod se nám víceméně povedlo ubojovat, protože šancí jsme měli pomálu. Za týden nás čeká odveta a my určitě nějaké síly nasbíráme a pokusíme se postoupit.

Soupeř měl více ze hry, jak těžký duel to byl pro vás osobně?

Byla tam pasáž hry od 70. do 85. minuty, kdy nás poměrně hodně točili kolem vápna. Dostávali se do pološancí a závarů. Naštěstí něco skončilo vedle, něco nás trefilo. Nejtěžší byl asi tenhle moment.

Hradecký gólman Patrik Vízek během zápasu proti Mladé Boleslavi.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Pokračujte.

Já jsem na příležitost čekal rok, měl jsem dost času se připravit a za sebe můžu říct, že jsem rád, že to bylo s nulou, protože ta se vždycky počítá a my ji poměrně dlouho neudrželi.

Velké problémy dělal obraně Vasil Kušej, čím to?

Je nebezpečný. Má obrovskou rychlost a i v ní dokáže s míčem pracovat a vždycky někde proklouznout. Všichni viděli, že klukům, kteří měli méně sil, tak jim dělal velké problémy a byl to on, kdo mohl zápas rozhodnout.

První zápas Hradce v Boleslavi skončil bez branek. Nulu vychytal Vízek

Kulisa byla v Mladé Boleslavi tradičně celkem komorní, jak se dostat do tempa?

Když neberu zápasy, které jsme tu hráli se Spartou, Slavií a Plzní, tak ta kulisa je vždy stejná. My jsme na to zvyklí, víme, že do zápasu se musíme dostat sami, namotivovat se mezi sebou. Nebylo to pro nás nic zvláštního.

Co vaše pozici v Hradci. Rok jste čekal na šanci…

Takhle to ve sportu někdy je. Nezbývalo mi nic jiného, než to v téhle sezoně přijmout, i když nebudu zastírat, že to pro mě nebylo složité. Bylo. V klubu nějaký čas jsem a hlavně na podzim jsem svoji pozici kousal těžko, ale respektuji to. Vždycky o tom rozhoduje trenér a jsem rád, že jsem šanci dostal a musím současnému koučovi poděkovat, že mě do brány dal a doufám, že v příštích sezónách se tam podívám častěji.