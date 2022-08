Fakta – branky: 44. Kubala – 39. Chorý, 84. Pilař. Rozhodčí: Klíma – Paták, Antoníček. ŽK: Rada, Novotný, Čech – Tijani. ČK: 29. Smrž. Diváci: 1900. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové: Reichl – Klíma, Čech, Smrž – Kučera (66. Harazim), Rada, Kodeš (87. Prekop), Ryneš (83. Novotný) – Kubala, Vlkanova – Vašulín. Trenér: Koubek. FC Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Tijani, Pernica, Jemelka – Sýkora (46. Čermák), Bucha, Ndiaye (63. Pilař), Mosquera (63. Bassey) – Kliment (46. Kopic), Chorý (72. Jirka). Trenér: Bílek.

Zase se velmi brzy dostali fotbalisté Hradce Králové do početní nevýhody. I v deseti hráli s favorizovaným soupeřem výbornou partii, jenže stejně jako před týdnem se Slováckem, tak i v sobotu v mladoboleslavském azylu proti úřadujícímu mistrovi z Plzně, odešli poraženi. Ve 3. kole FORTUNA:LIGY s Viktoriány padli 1:2. Zápas rozhodl trochu symbolicky v 84. minutě hradecký odchovanec Václav Pilař.

Zlomový moment utkání přišel už ve 29. minutě. Hradec se nejprve dožadoval penalty po velmi sporném zákroku na debutanta Ryneše. Rozhodčí Klíma však hru pustil, hosté se dostali do brejku a Smrž zatáhl za záchranou brzd. Po faulu na Chorého viděl červenou kartu.„Hráči byli naprosto přesvědčeni, že to byl faul na Ryneše. Je tady VAR a pokud to rozhodčí posoudí tak, že jdou proti celému názorovému proudu, tak tomu nerozumím a nevím, co si o tom myslet. Dále se v tom nechci patlat, všechno si zhodnotí komise. Tři body však nemáme a chtěli jsme je,“ mrzelo hradeckého kouče Miroslava Koubka.

SRDNATÝ BOJ NESTAČIL

Početní výhodu dokázal mistr zužitkovat ještě do poločasu. V 39. minutě poslal do vápna přesný centr Mosquera, na něj si naskočil Chorý a hlavou otevřel skóre. Kdo čekal, že domácí tato branka zlomí, ten se mýlil. Stejně jako proti Slovácku Votroci ukázali, že hrát umí i v deseti. Ve 44. minutě pálil Kodeš a jeho střelu tečoval za bezmocného Staňka útočník Kubala – 1:1. A ani v druhé půli nebylo poznat, že domácím chybí jeden hráč v poli. S obhájcem ligového titulu držela Koubkova družina krok a měla i svoje šance. V 67. minutě zaváhal Staněk, když Vlkanovův centr vyrazil pouze před Ryneše, jenže ten přestřelil. Rozhodnutí tak přišlo v 84. minutě. Kopic po skvělé práci na pravé straně našel ve vápně volného Pilaře, který už neměl těžkou úlohu.

„Na tým jsem pyšný. Do červené karty se mi to hodnotí dobře. Soupeři jsme nic nedovolil a byli jsme lepší. Ta situace všechno zvrátila. My jsme však byli aktivní dál, hráli jsme dobře a i v deseti jsme dokázali Plzeň potrápit. Za tohle jsem na kluky pyšný,“ dodal po těsné prohře Koubek.

Zdroj: Youtube