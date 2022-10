Čihák rozhodl derby, hattrick mu vzal spoluhráč: Asi nechtěl, abych platil

„Chlumec se chtěl pochopitelně vytáhnout, takže ze začátku kladl jistý odpor. S postupem času ale byla iniciativa stále víc na naší straně. Šli jsme do vedení, soupeř pak dostal spravedlivou červenou kartu za nepřípustné chování svého hráče, což nám zbytek utkání usnadnilo,“ vrátil se k vítěznému pohárovému duelu hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Kvalitní výsledky Votroků už dlouho nejde brát jako překvapivé. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka je potvrzují a pravidelně bodují. V minulém ligovém kole proti brněnské Zbrojovce navíc předvedli velmi kvalitní výkon. O něco podobného by se chtěli pokusit i v neděli, kdy zajíždějí k zápasu do Českých Budějovic. Ale pozor, i jihočeské Dynamo je v dobré formě. Mužstvo Jozefa Webra v posledních dvou zápasech FORTUNA:LIGY získalo čtyři body za remízu se Zlínem a výhru nad Teplicemi. Ve středu stejně jako Hradec postoupilo v poháru, když si poradilo s druholigovou Vlašimí.

Trenéři po pohárovém derby: Koubek byl spokojen, Sazima nesouhlasil s vyloučením

„Jejich nový trenér pochopitelně přinesl nové myšlení i metodiku, tým tak logicky potřeboval čas, aby se tomu uzpůsobil. Teď je ale vidět, že si to sedlo a Budějovice šlapou více než skvěle,“ upozorňuje na kvalitu nedělního soupeře Hejkal. Oba týmy toho navíc dost spojuje. „Je to tým, který je nám do jisté míry podobný, stejně jako my se chce v lize udržet. Přitom ještě nedávno Budějovice pendlovaly mezi první a druhou ligou. Teď udělaly nějaká opatření, aby se staly typickým prvoligovým mužstvem. O to samé se pokoušíme i my,“ doplnil Hejkal.