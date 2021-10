Votroci se na soupeře pilně připravují. Na Valašsku budou chtít navázat na dosavadní velmi dobré výkony i výsledky, díky kterým aktuálně figurují na lichotivé osmé příčce. Zlín je rozhodně hratelným soupeřem, v tabulce mu patří dvanáctá pozice, když už sedmkrát odešel ze hřiště poražen.

Se zlatou jmenovkou a číslem na dresu půjde do nedělního duelu hradecký kapitán Adam Vlkanova. To se bude týkat i následujících čtyř kol. Záložník Votroků totiž získal pomyslnou korunu pro druhého Přihraj:Krále asistencí v sezoně 2021/22. V období od 6. do 10. kola FORTUNA:LIGY, které bylo pro udělení ocenění určující, nasbíral celkem čtyři asistence u gólů svého mužstva.

„Všichni koukají na góly, jsem rád, že se nějak hodnotí i asistence. Osobně teď moc gólů nedávám, tak mám radost z toho, že je můžu připravovat a že aspoň takhle mám nějaká čísla,“ usmívá se motor hradecké sestavy.

Hradečtí se také už dozvěděli soupeře pro osmifinále MOL Cupu. Včerejší los jim určil, že o postup mezi osmičku nejlepších si zahrají na půdě ostravského Baníku. Úředním termínem osmifinálového kola je středa 27. října, ale datum se může po dohodě klubů ještě změnit.