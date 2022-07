Radost z obou věcí má i primátor města Hradec Králové ALEXANDR HRABÁLEK , ve chvíli, kdy se radnice chystá na to, že nechá fotbalový klub ocenit od specializované firmy. Následně by chtěla vypsat soutěž na vstup strategického partnera do fotbalového klubu.

Pane primátore, jak to v současné chvíli vypadá s prodejem klubu FC Hradec Králové?

Raději bych tuto záležitost nazval jako vstup strategického partnera do našeho FC. Je to bezpodmínečně nutné, protože FC Hradec Králové vlastní naše město stoprocentně a v poslední době už je to i v rámci České republiky jistá anomálie.

Je asi jasné, že všichni občané města nejsou příznivci fotbalu…

To je prostě fakt. Ve stotisícovém Hradci žije široké spektrum lidí a každý má, pochopitelně, jiné zájmy. Co se týká zmíněného vstupu strategického partnera, v Hradci existuje podobný model s hokejovým Mountfieldem. Máme akcionářskou dohodu, kde město i Mountfield a.s. vlastní každý padesátiprocentní podíl. Tento model se osvědčil. V případě fotbalu by se vstupem strategického partnera městu snížily finanční náklady. V žádném případě se ale nechceme zříkat podpory mládežnického fotbalu, a to jak kluků, tak samozřejmě i děvčat. Mladší žákyně mě nedávno navštívily a já jsem jim blahopřál k zisku mistrovského titulu ve své kategorii. Tohle samozřejmě podporovat chceme a i musíme, protože není jiné cesty, jak podporovat mladé fotbalisty.

Je to v tuto chvílí tak, že město jako vlastník klubu vyhledává aktivně případného investora, nebo se investoři ozývají sami?

Můžu říct, že zájemci se postupně ozývají. Vybrali jsme auditorskou firmu, která klub ocení. Poté vypíšeme veřejnou soutěž o vstup strategického partnera do klubu. Jak jsem již řekl, zájem projevilo již několik subjektů, což mě velmi těší.

Jak probíhá spolupráce s vedením klubu, pomáhá vám s případným prodejem?

Klub stoprocentně vlastní město, proto je na něm, aby partnera hledalo a nakonec našlo. S klubem ale samozřejmě spolupracujeme.

Cítíte, že zájmu o klub pomohl fakt, že se začal stavět multifunkční Malšovický stadion, který by měl být chloubou města?

Tím se náš klub stal jednoznačně atraktivnějším. Ale není to jenom stadionem, je to i tím, že hradecký fotbal postoupil do první ligy. I když tuto soutěž jsme nemohli hrát doma v Hradci, tak i v provizorním „domácím“ prostředí podával vynikající výkony a nakonec skončil na 6. místě, čímž se zařadil mezi fotbalovou elitu České republiky. Těm klukům patří ohromné uznání. Takže nejenom stadion, ale také kvalita hradeckého fotbalu určí cenu akcií FC HK.

Musí to být i výborná reklama pro samotné město.

Samozřejmě. Naši fotbalisté a celý realizační tým udělali velmi mnoho pro šíření dobrého jména našeho města. Díky tomu, ale samozřejmě nejen proto, zná Hradec daleko větší množství lidí, ale jsem přesvědčen, že se o Hradci dozvěděli i lidé, kteří se o fotbal zajímají i za našimi hranicemi. Osobně fandím fotbalu i hokeji, zápasy navštěvuji a jsem rád, že se našim týmům daří. Podmínky pro to se jim snažíme vytvářet.

Předpokládám, že jste moc rád, že výstavba stadionu začala za vašeho působení na hradecké radnici?

Jsem na to skutečně pyšný a vůbec to nezastírám. My jsme nastoupili do svých funkcí 31. října 2018 a zjistili jsme, že ve stejný den byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stadionu. Projekt však spočíval pouze ve dvou tribunách a trávníku. Měli jsme signály, že by na něm FAČR pravděpodobně nedovolila ani hrát a navíc jeho cena byla obrovská. Tuším, že se pohybovala někde kolem 400 milionů korun. Takže by stavba nebyla vůbec levnější, naopak. Cena jeho dostavby by v součtu byla určitě vyšší než ta, za kterou nyní postavíme stadion celý. Když jsme tuto skutečnost zjistili, vypsanou soutěž jsme zrušili a projekt nechali opravit. A nakonec, po celé řadě peripetií a jednání, jsme dokázali vysoutěžit zhotovitele. Nebylo to jednoduché a nemyslete si, že nám naše okolí v zastupitelstvu města v tomhle ohledu přálo. Nepřálo. Možná proto, že jsme si dovolili ukázat na jejich pochybení. Naše rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozíravé, protože je jasné, že za současných podmínek na trhu by se stadion dalších 30 let určitě nedostavěl. A jestli ano, určitě by nevypadal tak hezky, jako bude vypadat ten náš.

Minulý týden proběhlo jednání se zástupci konsorcia stavebních firem ve věci úpravy ceny. Nakonec bylo zastupitelstvem schváleno navýšení o 59 milionů Kč.

Byla to tvrdá jednání. Konsorcium firem nejprve předložilo požadavek na zvýšení ceny o 69 milionů Kč. Nakonec se podařilo nalézt kompromis a dohodnout se na částce 59 milionů Kč. V této sumě je ovšem skryto také zvětšení kapacity stadionu o 1300 sedaček, navíc zhotovitel provede demolici budovy bývalé hlavní tribuny, VIP prostor a šaten. Ještě k tomu budou přistaveny šatny pro mládežnické týmy v severní tribuně. Takže vlastně budou provedeny práce, které bychom stejně museli v budoucnosti provést. Chtěl bych velmi ocenit konsorcium firem, že bylo ochotno ze svého požadavku ustoupit a nalézt kompromis, který je nakonec výhodný pro obě strany.

Jste tedy spokojen?

Ano. Sice nás stadion nakonec stojí víc, ale všichni jsme se shodli na tom, že je to zvýšení ceny pro město akceptovatelné. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a všichni mohou vidět, že ceny stoupají obecně. Stavební materiál se začal zdražovat už více než před rokem. Již v době, kdy jsme smlouvu s konsorciem zhotovitelů podepsali, bylo možné pozorovat, že ceny materiálů jdou strmě nahoru. Za nás zatím všechno dopadlo a dopadá dobře. Měli jsme štěstí i v tom, že jsme si vybrali velmi solidního partnera. Partnera, který drží slovo a i v nynějším dodatku smlouvy se zavázal, že pokud se situace na trhu znova naprosto zásadně nezmění, tak je to jeho poslední požadavek na zvýšení ceny. V tom vidím obrovskou solidnost našeho partnera.

Fotbal v Hradci už stadion rozhodně potřebuje.

To je bez debat. Proto jsem řekl, že do toho půjdeme. Ihned po zrušení původní soutěže v listopadu 2018 jsem fotbalistům a fanouškům slíbil, že uděláme všechno proto, abychom nový stadion skutečně postavili. Opravdu jsem věřil, že se nám to podaří, a troufám si říct, že se nám to i podařilo.

Na novém stadionu by své zápasy měly hrát i výběry fotbalových reprezentací.

Ano, podepsali jsme memorandum s FAČR, že sem bude směřovat zápasy juniorské reprezentace, ženské i mužské reprezentace na přátelské zápasy. Já si myslím, že by to pro Hradec Králové byla obrovská příležitost ukázat město a nový stadion široké veřejnosti z celé republiky a také ze zahraničí.

Malšovický stadion však bude multifunkční.

Přesně tak. To je další výhoda. Budou zde tělocvičny pro různé sporty, bude možné pořád kulturní akce a vystoupení. V areálu stadionu bude možné konat společenské akce typu majáles, dožínky a podobně. Hradec Králové nezíská jenom fotbalový stadion, na kterém se jednou za 14 dní zahraje mistrovský zápas, ale obyvatelé města a širokého okolí získají další možnosti na kulturní a sportovní vyžití. Není možné mluvit jenom o fotbalovém stadionu. Možná, že někteří lidé to vnímají tak, že se utrácejí „nekřesťanské“ peníze za fotbalový stadion, ale skutečnost je někde jinde. My budujeme zařízení vpravdě multifunkční, protožev útrobách tribun a v bezprostředním okolí se bude moci odehrávat velké množství nejrůznějších akcí.

Na závěr ještě odbočíme k hokeji. Na minulém zastupitelstvu se vám podařilo vyjednat, že Mountfieldv Hradci bude s jistotou hrát minimálně do roku 2026. Skvělá zpráva, ne?

Ano. Podařilo se nám prosadit prodloužení smlouvy s Mountfieldem o další dva roky, resp. o další dvě sezony, takže špičkový hokej v Hradci je zajištěn minimálně do konce sezóny 2025/2026. Tuto jistotu klub potřebuje pro to, aby mohl realisticky plánovat svůj rozvoj, včetně nákupu kvalitních hráčů. Je iluzorní si myslet, že opravdu kvalitní hráč podepíšu smlouvu na jeden či jeden a půl roku. Takto jsme dali realizačnímu týmu Mountfieldu HK možnost vybudovat mužstvo, které bude naše město perfektním způsobem reprezentovat, ale hlavně to dává jistotu klubu a hráčům, že u nás mají stabilní angažmá. Pro klub je to důležité, protože jeho vedení v čele s generálním manažerem Alešem Kmoníčkem bude moci uzavírat dlouhodobé smlouvy s dalšími špičkovými hráči. Věřím, že i toto fanoušci ocení.