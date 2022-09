Prvoligovou kariéru rozjel v Olomouci. kde si vyhlédla pražská Sparta. Poté přidal na konci názvu jedno písmeno a odešel do Moskvy. Následoval přesun do londýnského West Ham. Zahraniční angažmá ukončil v Basileji. Vrátil se do České republiky v dresu Liberce a hráčský život zakončil znovu ve Spartě.