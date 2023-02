Východočeši inkasovali hned v sedmé minutě, kdy Ryneš smolně poslal míč do vlastního vápna, kde byl Hůlka. Druhou branku přidal tým Jaroslava Veselého těsně před koncem poločasu. Závaru před Reichlem využil Drchal.

Hradec ztratil duel s Bohemkou v první půli, nepomohla ani dlouhá početní výhoda

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že utkání můžeme otočit. Nahrála nám červená karta, kterou dostala Bohemka. I proto jsme věřili, že zápas můžeme otočit,“ řekl Kodeš. Hradec si vypracoval řadu příležitostí, bohužel pro něj v brance Klokanů čaroval Jedlička, který se vyznamenal především proti tutovkám Matěje Koubka a hlavičce Dvořáka. „Měli jsme tam spoustu šancí, ale neproměnili jsme je. Proti Plzni nám štěstí přálo, teď asi ne,“ poznamenal Kodeš.

Ve všech duelech po zimní pauze Koubkova družina brzy inkasovala. Proti Plzni i pražským Bohemians to bylo do 10. minuty. „Pořád to řešíme. Nevím, čím to je, a nedokážu si to vysvětlit. Dlouhodobě se nám začátky do zápasů nedaří, mluvíme o tom, ale fakt nevím, co udělat, abychom měli lepší vstupy do prvních poločasů,“ řekl hradecký středopolař.

Je jasné, že Hradec doplácí i na zranění klíčových útočníků Vašulína a Kubaly, kteří byli na podzim hodně nebezpeční. Důvod k panice však po jedné prohře není na místě.