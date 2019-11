Barcelonští nejen, že v Edenu nepředvedli zdaleka tolik ze svého fotbalového umění, ale ukázali, že ani smysl pro pořádek jim není zřejmě příliš vlastní.

Příklad by si mohli vzít třeba z fotbalistů Japonska. Možná si ještě vzpomínáte na jejich účast na světovém šampionátu v loňském roce. V Rusku tehdy skončili v osmifinále po porážce 2:3 od Belgie.

Místo aby propadli frustraci po rozhodujícím gólu Chadliho ze čtvrté minuty nastaveného času a zanechali po sobě třeba vzteky prokopnuté dveře šatny, čekal na místní uklízečky po tehdejším utkání takřka šokující pohled.

Respect! #Japan team leave #WorldCup dressing room spotless with 'thank you' note in Russian despite devastating loss to Belgium. Total class. They really deserved to win! pic.twitter.com/MDzcYAUQAS