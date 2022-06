Zákaz? No a co! Suspendovaný gymnasta s písmenem Z bude po skandálu dál závodit

Jediným aktivním ruským fotbalistou, který se nebál veřejně vystoupit proti válce na Ukrajině, je Fjodor Smolov. K němu se teď přidal i bývalý kapitán ruské reprezentace Igor Děnisov. „Mám strach, že můžu kvůli těmhle slovům skončit ve vězení, nebo dokonce přijít o život, ale říkám, jak to je,“ řekl padesátičtyřnásobný reprezentant během rozhovoru s ruským komentátorem Nobelem Arustamjanem.

Děnisov: Vpád na Ukrajinu je chyba nás všech

Děnisov mimo jiné uvedl, že by klidně před Putinem padl na kolena, aby zrůdnou válku zastavil. Pojem válka je ale aktuálně v Rusku v souvislosti s vpádem na Ukrajinu zakázaný pod hrozbou patnáctiletého vězení.

„Jsem hrdý člověk, ale co záleží na jednom lidském životě, na nějakém Děnisovovi? Naše země vpadla do jiné, to je podle mě chyba nás všech. Když řeknu já, že je to špatně, nic se nezmění. Stejně tak když to řekne tisíc lidí nebo milion. Teprve když si všech 140 až 150 milionů lidí uvědomí, že je to špatně, tak se něco změní,“ řekl jasně Děnisov.

Napříč Ruskem probíhá několik demonstrací, které nesouhlasí s válečným postupem Vladimira Putina, ty ale vojenské národní složky potlačují násilím a hromadným zatýkáním.