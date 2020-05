Proč jste se vůbec rozhodl do Slavie HK vstoupit?

Loni mě můj kamarád požádal, jestli bych nechtěl klub sponzorovat. Domluvil jsem si schůzku s tehdejším předsedou oddílu a zjistil, co všechno to obnáší. Nechtěl jsem být totiž pouze sponzor, ale chtěl jsem přímo řídit chod klubu. Zjistil jsem, že to není tak obtížná věc a rozhodl se, že tedy do klub vstoupím. Mojí podmínkou bylo, že začneme fungovat jako skutečný fotbalový klub a nikoliv jen jako fotbalový kroužek. V Hradci je totiž velký problém v tom, že fotbal kromě FC Hradec Králové (FCHK) nikdo nedělá pořádně.

Co je cílem celého projektu?

V blízké budoucnosti se chceme stát velkým konkurentem pro FCHK. Na jejich úrovni můžeme být reálně za tři až pět let. Chceme být alternativou pro hráče, trenéry a sponzory, kteří se neztotožňují s tím, jak se to v FCHK dělá. Myslím si totiž, že kvalita FCHK neodpovídá tomu, kolik peněz do klubu město investuje.

Našel jste pro svůj plán mezi hradeckými kluby nějaké spojence?

Když jsem o svojí vizi začal mluvit, tak mě oslovil předseda Olympie HK Jiří Štěpánek. Sám měl podobnou vizi delší dobu, ale nenašel žádného partnera, který by se s ním do toho pustil. Rozhodli jsme se proto spojit síly. Později se k nám přidala Malšova Lhota a nyní jednáme i s Novým Hradcem.

Už dříve se mluvilo o tom, že se s klubem chcete stát velkou rybou v mládeži. Je to pro vás stále hlavní kategorie?

Seriózně chceme být brzy konkurencí i v mužské kategorii. Ale mládež je pro nás nesmírně důležitá. Všechny mládežnické oddíly pod hlavičkou Slavia HK by měly mít kolem 260 hráčů. Určitě je to víc, než má v současnosti FCHK. Nejnadanější děti budou hrát na Slavii ve vyšší soutěži, ty další v souklubí, které ponese název třeba FC Malšova Lhota – FC Slavia HK. Fungovat by to mělo jako určitá farma pro Slavii HK. Chceme získat všechny nejvyšší mládežnické soutěže v zemi a vytvořit základnu pro talenty z celého kraje.

Může v takovém případě vůbec ještě fungovat v mládeží nějaká spolupráce s FCHK?

Ta spolupráce je nyní vždycky jednostranná. Kdekoliv v kraji se objeví talentovaný hráč, tak FCHK přijede a toho kluka si odvede. Naopak vám nikdy kvalitního hráče nevrátí. My to chceme změnit a ukázat rodičům, že tím, že dají své dítě na druhý břeh Orlice, si nijak nepomůžou. Budeme mít minimálně stejně kvalitní trenéry i zázemí, to prostředí chceme vytvořit ještě lepší.

Jaké jsou ambice mezi dospělými, je opravdu reálně hrát během několika let 2. ligu, když teď máte licenci pouze na krajský přebor?

V mužích by se měla spojit mužstva FC Slavia HK a Olympie HK a rádi bychom už od příští sezony získali vyšší soutěž. Jednáme s několika kluby, kvůli koronaviru mnoho z nich neví, zda budou mít pro příští sezonu dost financí. Máme ambici startovat minimálně v divizi, případně i v ČFL. Jasno bude nejdéle začátkem srpna.

Máte pro svůj projekt zajištěnou i dostatečnou finanční podporu?

Jednáme s mnoha sponzory a podnikateli z Hradce Králové a okolí. Řada podnikatelů má ráda fotbal, sponzorovali nebo ještě stále sponzorují FCHK, ale nechtějí jim už dál dávat peníze, protože se jim nelíbí směr, kterým FCHK jde. Naše myšlenka, kdy chceme stavět klub na mladých hráčích z Královéhradeckého kraje, se jim zamlouvá daleko víc. Nemůžu ale aztím nikoho jmenovat, protože smlouvy se budou podepisovat až ve chvíli, kdy bude jasné, jakou soutěž bude na podzim hrát. Pro některé sponzory bychom byli zajímaví až od divize nebo ČFL.

Jste tedy přesvědčený o tom, že projekt nezkrachuje na nedostatku peněz dřív, než se na vysněnou sportovní úroveň stihnete dostat?

Pro mě je tohle mnohem levnější varianta než vstup do FCHK, o kterém jsem dříve také uvažoval. Když jsem ale zjistil, jaké tam jsou peripetie, a že polovina radních ani nemá zájem ten klub prodat, tak jsem se rozhodl, že se raději pokusím vystřelit nahoru svojí Slavii. Město dává do FCHK asi 40 milionů ročně a než se dostaví stadion a tým bude moct jít hrát 1. ligu, bude to trvat minimálně tři roky. Tak jsem si spočítal, že bych do klubu musel dát minimálně 120 milionů a stále bych hrál druhou ligu. Divizi můžu hrát s rozpočtem 1,5 milionu, v ČFL do 5 milionů a 2. ligu třeba s 20 miliony. Jsem schopen se dostat do 2. ligy za třetinovou částku, než bych musel investovat do FCHK. Chceme ukázat městu, že se dá dělat zhruba stejná sportovní kvalita za mnohem méně peněz.

Na jakém hřišti bude tým nastupovat?

Nejlepší týmy v kategoriích 7 až 15 let budou hrát na Slavii. Dorosty a A tým mužů budou hrát na Olympii. V současné době se připravuje rekonstrukce budov v areálu na Olympii tak, aby odpovídaly standardům ČFL.

Jak budete postupovat ve chvíli, kdy by se vám podařilo uspět a postoupit třeba za tři roky do druhé nejvyšší české soutěže?

Doufám, že v Malšovicích už bude tou dobou nový stadion. Když docílím se Slavií HK druhé ligy, tak jsem přesvědčený, že i mně ho město pronajme a nechá nás tam hrát. Když už ho za takové peníze postaví, budou určitě chtít, aby byl co nejvíce využívaný a radnice získala co nejvíce peněz z pronájmu. No a pokud bychom postoupili do 2. ligy dříve, než bude stadion postavený, byli bychom schopní upravit pomocí mobilních tribun areál na Slavii tak, aby splňoval licenční podmínky pro druhou ligu.

Je tedy vaším cílem stát se v budoucnu hradeckou fotbalovou jedničkou?

Nemáme zájem na tom, aby FCHK zanikl. Pokud bychom se dostali do druhé ligy a nenašel by se do té doby kvalitní nový vlastník FCHK, tak bychom naší aktivitou rádi přesvědčili město, že fotbal dělat umíme a rádi bychom ty dva kluby sjednotili v jeden velký, který by mohl být konkurenceschopný i mezi elitou.