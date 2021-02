/FOTO/ Kapitán na svém místě. S přirozenou autoritou, výbornými morálními vlastnostmi a inteligencí. Aby ne. Miroslav Zemánek (nar. 31. prosince 1974), jenž s fotbalem začínal v Doudlebách nad Orlicí, během profesionální kariéry vystudoval Vysokou školu ekonomickou! V profesionálním fotbale se pohyboval ,,pouhých“ osm let, přesto hlavně při angažmá v Hradci Králové (1998 - 2005) zanechal nesmazatelnou stopu. Ale popořadě.

Z Doudleb do Hradce. Miroslav Zemánek byl správný kapitán. | Foto: archiv M. Zemánka

V Rychnově nad Kněžnou si spolehlivého stopera vyhlédl ve třiadvaceti letech známý trenérský mág Ladislav Škorpil. Jedním z důvodů byl možná Zemánkův výkon v pohárovém duelu s pražskou Spartou. Tým oblastního přeboru sice prohrál před šestitisícovou návštěvou 6:0, ale ligové hvězdy z Letné se tehdy pořádně nadřely. ,,Nemyslím si, že by to bylo jen kvůli tomuto utkání. Možná tomu tenhle zápas napomohl, ale už to byla spíše taková třešnička na dortu v tom, co jsme s rychnovským týmem prožívali. Sehráli jsme tehdy více kvalitních zápasů,“ má jasno dnes šestačtyřicetiletý Zemánek.