Vznikl v létě 2015, Daněk jím prošel, stejně jako například třinecký brankář Ondřej Mrozek, jehož nedávno koupila silná Plzeň.

Akademií je zatím devět, od září by se měla rozjet další – a to v Hradci Králové. „Nemohu to ještě potvrdit,“ říká Karel Poborský, kdysi slavný reprezentační záložník, jenž je na asociaci šéfem projektu. Jde však jen o formalitu, většina klíčových záležitostí je domluvena.

Fotbal tak rozšiřuje počet akademií, jež centrálně podporuje,v době, kdy hokej plánuje škrty v této oblasti. Má jich sedmnáct, což se expertům zdá přebujelé. Je to vlastně logické, vždyť fotbal registruje 340 tisíc členů, zatímco hokej 35 tisíc.

Fotbalisty v rozmachu nezastavil ani covid. „Ani ale nemusím vysvětlovat, že je to složité. Pro nás je to největší mládežnický projekt, chceme ho držet a postupně být v každém kraji,“ plánuje Poborský.

Ono opravdu nejde o malé peníze. Provoz jedné „pobočky“ přijde přibližně na 8 milionů korun. Suma je složena z platů trenérů, výživového poradce, psychologa, fyzioterapeuta, vedení. K tomu je nutné přičíst stravu, vybavení, cestování…

Asociace platí 60 procent. V roce 2018, kdy jsou naposledy známa oficiální čísla, to dělalo 44,5 milionu z celkového rozpočtu 74,1 milionu.

Zdroj: Deník

Zbytek (zhruba tři miliony) dotují město a kraj. V Hradci už je toto vše domluvené, proto je vznik další akademie takříkajíc jistý. Část dodají i rodiče, kteří platí tisíc korun měsíčně.

„Když jsem se to dozvěděl, byl to pro mě nejlepší vánoční dárek,“ netají Richard Jukl, šéf druholigového FC Hradec, vedle nějž bude akademie fungovat.

Není divu, klub z akademie těží. Má zaplacené odborníky pro dva ročníky, praxe navíc funguje tak, že se profi trenéři rozprostřou i k dalším mužstvům.

Jak vlastně instituce fungují? Vstupují do nich žáci ve věku 13 a 14 let (kategorie U14 a U15) z regionu. Mladí fotbalisté v ní studují, trénují, na víkend se vrací do svých klubů.

V reálu je však situace prozaičtější: V týmech je převaha hráčů z klíčového klubu kraje (Pardubice, Plzeň, Jihlava…). Ti ostatní, pokud ukáží talent a píli, většinou po čase zamíří za svými spolužáky a souputníky z tréninků.

V Hradci to bude první rok jinak. Zapojí se pouze tým U14 (ročník narození 2008). „Chceme, aby hráči prošli celým procesem,“ vysvětluje Poborský, že druhá kategorie bude otevřena až v létě 2022.

Nejen na východě Čech však usilovali o vznik akademie. Žhavá otázka je to také ve Zlínském kraji. „Jenže tam se nemohou dohodnout Zlín se Slováckem,“ objasní Poborský. Rivalita je jasná: Slovácko je dlouhodobě v mládeži úspěšnější, proto si dělá nárok, Zlín je krajské město.

„Kdybychom to nedostali, byl by to pro nás šok,“ přiznává šéf slovácké mládeže Michal Kordula. „Nechápu, proč status akademie FAČR pořád nemáme,“ diví se.