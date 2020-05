Trénink mladých fotbalistů SK Bystřian Kunčice, který letos slaví 85 let od svého založení, v týdnu navštívil hejtman Jiří Štěpán. První muž kraje si v obci na Královéhradecku kromě přípravy mladých nadějí prohlédl i víceúčelový sportovní areál.

Jiří Štěpán. | Foto: ČSSD

„Přijal jsem pozvání trenérů a vedení klubu SK Bystřian Kunčice, abych se podíval na trénink všech mládežnických kategorií. Vnímám to jako podporu venkovských klubů, které jsou nositeli sportovní tradice. U Bystřianu sahá až do třicátých let minulého století,“ uvedl Jiří Štěpán.