A nyní tu je start kvalifikace. Zvláštní je už to, že začíná před odehráním mistrovství Evropy. To však bylo přesunuto kvůli covidu z minulého na letošní rok.

Nedá se nic dělat. Stejně jako s tím, že jednotlivé týmy nebudou mít stejné podmínky. Opět „zásluhou“ koronaviru.

„Nedá se nic dělat,“ zopakoval trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, když oznamoval, jak skládal kádr pro první tři utkání v Estonsku, doma s Belgií a ve Walesu (24., 27. a 30. března).

Do procesu zasáhla především německá pravidla. Ta určují, že borci působící v místní Bundeslize musejí po návratu z Česka a Velké Británie do karantény.

To znamená, že Vladimír Darida, Patrik Schick, Jiří Pavlenka a Pavel Kadeřábek budou k dispozici pouze pro první duel. Do Estonska přiletí přímo soukromým letem.

„Jsem rád, že aspoň jeden zápas odehrají. Jsou pro nás důležití,“ řekl Šilhavý.

Je to tak: Pavlenka by byl zřejmě jedničkou v bráně, Schick s Daridou zase jednoznačně platí za tahouny. Pouze Kadeřábka vytlačil ze sestavy Vladimír Coufal.

Potíží je, že Estonsko je papírově nejslabší soupeř. Opory by se hodily především na Belgii, favorita skupiny.

Na druhou stranu se uvidí, v jakém stavu přijede soupeř. Také Belgičané mají v širším kádru hráče z Německa, například trio z Dortmundu Axel Witsel, Thomas Meunier a Thorgan Hazard. Nejde však o tak výrazné tváře jako v případě Schicka či Daridy.

Přestože budou tito tahouni scházet, mezi sedmadvacítku pozvaných se nedostal kapitán Sparty (a stále i reprezentace) Bořek Dočkal.

„Vybrali jsme záložníky s lepší formou,“ okomentoval Šilhavý volbu Lukáše Provoda, Antonína Baráka či již několikrát zmiňovaného Daridy. Bude to dobrý krok?

Zázrak Sparty bude trénovat



Není v nominaci reprezentace do 21 let na první část ME ani v prvním výběru pro start kvalifikace MS. Sparťanský zázrak Adam Hložek dostal po dlouhém zranění volno. „Dohodlo se, že ho necháme doma, aby se mohl doléčit a připravit na další zápasy,“ vysvětlil kouč Jaroslav Šilhavý.