Důvěra. To bylo slovo, které se dlouhou dobu táhlo u Václava Jílka ve Spartě. Vyjadřoval mu ji kdekdo. „Má ji, proto od nás dostal smlouvu na tři roky,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jak už to však na Letné chodí, šlo o chiméru.

Včera byl Jílek odvolán, ve funkci vydržel jen osm měsíců.

Na ostře sledované pozici ho vystřídá dosavadní kouč třetiligové rezervy Václav Kotal, muž, který je osudově spjatý s Jaroslavem Hřebíkem, šéfem sparťanské mládežnické akademie.

„Sparta už to měla udělat dávno. Vašek je pro ni nejlepší volba, když už opomíjí Ivana Haška,“ řekl Richard Jukl, šéf fotbalového Hradce, kde Kotal úspěšně působil. Před deseti lety spolu s asistentem Michalem Šmardou, kterého si nyní bere ze Slovácka k sobě na Letnou, ohromili s Votroky první ligu. Nyní budou tahat z krize Spartu.

Aby situace dospěla do bodu zlomu, museli na Letné poznat, že Jílek – byť přišel s velkou pompou a pověstí kouče vyznávajícího pokrok, modernu, komunikaci – nestačí na to, aby Spartu obrodil.

Motivovat? Proč?

Co jsou hlavní hříchy pana Václava J.? Není jich málo.

Jeden, a to velmi markantní až nepochopitelný, se projevil v sobotu. Sparta přivítala Liberec, na tribunách bylo více než 12 tisíc diváků. Fanoušci se těšili (pokolikáté už), jak začne sparťanská jízda, pouť za druhým místem a postupné dotahování se na Plzeň i Slavii. Místo toho přišel propadák, prohra 0:2. Šokující však nebyl jen samotný neúspěch.

Hodně zvláštně vyznělo televizní zhodnocení kouče Jílka.

„Pokud má trenér motivovat hráče, je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci, ukázat svůj stoprocentní výkon. Odevzdat to, co v nich je. A klidně i něco navíc, jít na hranu možností. To není otázka motivace. Je to o typologiia charakteru,“ prohlásil.

Jinými slovy: Přiznal, že nepracoval dostatečně na nažhavení mužstva a také, že podle něj není dobře složené. To však říká kdekdo, stejně jako to, že na Letné chybí ryzí rváč.

Rovněž další nevyřešený – a dost kostrbatě léčený – neduh se projevil v duelu se Slovanem. Na pozicích stoperů točí Jílek hráče bez ladu a skladu: Využil tady sedm různých jmen, ke stabilizaci však nedošlo.

Bez základů

Přitom střed obrany je srdce mužstva, něco jako základy domu. Jílek to musí vědět, přesto jeden ze zásadních úkolů každého kouče vůbec nezvládl.

A když viděl problém, nebyl v zimě schopen zatlačit na vedení klubu, aby koupilo stopera. I to je důkaz, že jeho pozice zase tak pevná nebyla. K tomu je Jílkovi (oprávněně) vyčítáno nedobré střídání, zkrátka malý cit pro hru. Příkladem budiž střídání Kangy proti Liberci.

Kvůli tomuto souboru nedostatků, kvůli nimž Sparta „drží“ páté místo v tabulce, byl Jílek podle informací ze zákulisí v poslední době velmi nervózní. A ani na úterní ranní schůzce, po níž byl odvolán, neprojevil dostatečný drajv, který by mu udržel práci.

„Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí,“ glosoval krok Rosický.

Dodejme, že zejména pro něj. Protože právě on za koučem z Olomouce stál, věřil mu.

S tím je teď konec.

Glosa Jiřího Fejgla: Bestie, požíračka trenérů



Guélor Kanga, zlobivec i geniální fotbalista, kope ve Spartě dva roky. Od včerejška poznává u mužstva už šestého trenéra, Václava Kotala. To je šílené číslo. Jenže zároveň vypovídající.

A také potvrzení slov, která v Radiožurnálu vyřkl Martin Hašek, bývalý hráč i kouč Sparty: „Ne úplně dobré výsledky Sparty jsou především otázkou řízení klubu - rozhodovacích procesů. Došlo tam k velkému množství chybných rozhodnutí. Výsledkem je, že Sparta se stala strojem na požírání trenérů i hráčů.“

Trefa!

Jílek je další obětí této dravé bestie. Samozřejmě, on sám nakupil mraky chyb, ale existuje slušný předpoklad, že v klubu, který by fungoval s jasným nastavením kompetencí, což Sparta rozhodně není, by byl úspěšnější. Nakonec, v Olomouci dokázal, že není žádný no name, naopak kouč s potenciálem.

Místo toho je na dlažbě, může odjet za rodinou na Hanou a Spartu bude léčit o generaci starší Kotal. Uvidí se, zda se Náš kapelník, jak mu přezdívali hradečtí fanoušci, nechá spolknout.

Tarzanův pohled: Chudák ten, co vede Spartu



Potíže Sparty nespočívají v osobě trenéra, ale problém je dlouhodobě jinde. Každý rok vyhodí trenéra, sami nevědí, co dělat. Je zajímavé, že tři roky po sobě Sparta odvolala trenéra v tento čas. Nechají ho odtrénovat zimní přípravu a po prvním jarním kole ho vymění. To nedává smysl.

Trenéra Jílka je mi líto, ale aspoň si psychicky odpočine, protože ten tlak na jeho osobu je obrovský. Pana Václava Kotala znám, je to výborný trenér, vážím si ho a vážím si i jeho práce, ale nemyslím si, že dokáže změnit výsledky k lepšímu. Možná zpočátku se mu podaří výkony zvednout, ale nejsem si jistý, zda to bude dlouhodobě. Problém Sparty je totiž v tom, že nemá dostatečně kvalitní hráče na to, aby válcovali českou ligu. Podle mě musejí přebudovat celý kádr, obklopit se hráči, jakými jsou Hložek a další, ale na to ve Spartě asi není čas. Proto pořád zběsile nakupují bez rozmyslu a teprve potom dávají tým dohromady. Holt, co si natropili v minulosti, si teď musejí vyžrat. A kdo nyní trénuje ve Spartě, tak je víceméně chudák.

Sparta přes veškerá mediální prohlášení před sezonou, jak je silná, tak dokáže bránit a jako většina českých týmů vyrážet do protiútoku, ale není schopná tvořit hru. Soupeři tohle vědí a jsou na ni připravení. Všichni teď brali jako spasitele Bořka Dočkala, ale jemu bude chvíli trvat, než se do toho dostane. On bude dobrý, tomu věřím, ale přece jen ta pauza byla dlouhá.

Ve Spartě nyní musejí být trpěliví, nakupovat s rozmyslem a dát větší prostor svým odchovancům. Jedině z nich lze vybudovat tým s opravdu sparťanským srdcem.

(Petr Průcha, bývalý ligový fotbalista)



Kdo je Tarzan, nový expert Deníku

Petr Průcha, bývalý útočník Chmelu Blšany.

- Do ligy se fotbalista z Nového Bydžova, který prošel mládežnickými týmy v Hradci Králové, dostal díky výkonu v exhibičním zápase proti Kozlovně Ládi Vízka. Při přáteláku zaujal trenéra Blšan Miroslava Beránka. Proslul tvrdou, ale férovou hrou.

- Nyní trénuje mládež a dospělé v novobydžovské Cidlině, navíc píská krajské soutěže.

- Nebojí se pojmenovat a poukázat na problémy v českém fotbale.