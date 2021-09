Ambiciózní český klub, jenž poslední léta tápe, hrál zoufale. Skřípalo to v obraně, nefungovalo to v záloze a talentovaný útočník Adam Hložek byl od všech daleko. Skoro jako socha Malé mořské víly, k níž se turisté ze břehu dánské metropole nedostanou.

Sociální sítě jsou leckdy plné nesmyslů, ale tentokrát v případě Sparty rezonoval až nebývale jednotný hlas. Nejvíc se opakovalo spojení "mizerný výkon". Televizní komentátoři byli ještě milí, ale i oni moc dobře zaznamenali, jak to drhlo.

Od začátku jako by se hosté báli. Za poločas nevystřelili na bránu. Stopeři místo rozehrávky zoufale nakopávali (odkopávali) balon. Opatrnou strategii podtrhuje to, že druhý útočník přišel do zápasu v 90. minutě.

Spartě ujel vlak. Žádný jiný zápas dne neskončil bezbrankovou remízou!

Samozřejmě, pokud by na druhé straně stál Manchester City, nikdo by neřekl ani ň. Jenže soupeř byl z kategorie špatných. Podprůměrných. Brøndby je sice úřadujícím šampionem dánské ligy, nicméně každý viděl, jakou má formu. Kdo to neviděl, o nic nepřišel. Za všechno mluví fakt, že kodaňský celek letos nastoupil do jedenácti soutěžních zápasů. Vyhrál jediný.

Hrstka optimistů ze sparťanského tábora může oponovat, že ze skupiny Evropské ligy postupují tři týmy.

Jenže pokud budou hrát "rudí" takhle, na jarní pokračování v pohárech (a vylepšování koeficientu) to stačit nebude.