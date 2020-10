„Zarážející je, že rozhodčí i sázky byly řízeny přímo z vrchu, tedy z míst samotné FAČR,“ říká Miroslav Gnol, majitel firmy AM Gnol, která finančně podporuje fotbal v Královéhradeckém kraji.

Jak se z pohledu jednoho z nejvýznamnějších sponzorů Královéhradeckého KFS díváte na kauzu ohledně Romana Berbra?

V každém případě je to špatné pro fotbal. Vnímám to negativně. Peníze člověk dává hráčům a hlavně klubům, aby mohly fungovat. A jestliže vznikne taková kauza, která se dokonce týká sázek a podobných věcí, tak to není dobře. Sponzoři pak podporují nikoliv klub, ale management a vedení toho všeho, co se v zákulisí dělo. Ale mě zaráží jedna věc…

Povídejte…

Zarážející je skutečnost, že rozhodčí i sázky byly řízeny přímo z vrchu, tedy z míst samotné FAČR. A dotyční si z toho udělali svůj byznys. A také je nutné zdůraznit, že v tom jely i některé kluby. Kdyby tohle nefinancovaly, tak žádný organizovaný systém neexistuje. A když se na to podíváme z druhé strany, tak to ukazuje, že kluby asi mají tolik finančních prostředků, že si tohle mohou dovolit platit.

Tato kauza se odehrála na poli FAČR. Zvažoval byste podporu fotbalu, kdyby podobné praktiky prorostlyi do krajské úrovně?

Pokud by se fotbal i na regionální úrovni měl zvrhnout k tomu, co se dělo v soutěžích řízených FAČR, tak bych samozřejmě fotbal nepodporoval. Rozhodně bych peníze nedával na to, abych živil takové věci.

Proč jste se rozhodl sponzorovat fotbal v kraji?

To plyne z historie. Už můj děda se o sport staral u nás na vesnici. Táta se taky zajímal o sport. Já jsem dříve sportoval, teď už se chodím na stadiony spíš dívat. Ale my nesponzorujeme jen fotbal, peníze jsme dávali do hradeckého hokeje, nebo podporujeme mládežnický sport a děti, třeba florbal v Předměřicích. Naším cílem je podporovat sport jako takový.

Jaký máte názor na osobu Romana Berbra?

Jeho osoba a praktiky byly vnímány negativně a podle mě by v takové funkci neměl být. Nakonec sám rezignoval po zásahu policie. Mělo by se to prošetřit a také z toho vyvodit patřičné důsledky. Kauza vrhá stín na celý fotbal.

Setkal jste se v nižších soutěžích například s ovlivňováním výsledků?

Nesetkal. Ve fotbale ani v dalších sportech nevím, že by se něco takového dělo. Samozřejmě, občas jsem měl potuchu, že by se v menším měřítku mohlo někde něco odehrávat, ale to jsou jen moje domněnky. To, co se stalo teď na úrovni republikového fotbalu, je opravdu velké a jak jsem řekl. Měly by se z toho vyvodit i důsledky.

Vidíte z pozice sponzora, že by ve fotbale na Královéhradecku bylo něco špatně?

Nemám pocit, že by se tady dělo něco špatného. V Královéhradeckém regionu je největším problémem výstavba nového stadionu. Nová fotbalová aréna mohla stát už dávno. Jenže do toho se míchá politika. Po volbách lidé na městě výstavbu schválí. Jenže ještě než se stavba rozjede, tak skončí volební období, přijde nová garnitura a všechno zruší ve stylu, že ti před nimi to dělali špatně. A takhle se už řadu let nazpátek vždy začíná znovu. Navíc postupem času se vše zdražuje, takže i stavba teď vyjde dráž. Každopádně stadion je ostudou pro celé město.

Odbočím k vám. Podnikáte v oblasti dopravy. Mimo jiné zajišťujete přepravu sportovních týmů na zápasy. Jaký dopad na vás má koronavirová doba?

Částečně nás poznamenala, ale není to drastické. Část firmy, jakou jsou sklápěčky, bagry, nakladače, nějakým způsobem jedou. Podobně je na tom i kamionová doprava. Pokles tam byl, ale ne obrovský. Kde jsme zamrzli, to je autobusová a zájezdová doprava, ale to je celorepublikové či celosvětové. Tady čekáme na podporu a odškodnění od státu. Sice přišli s návrhem sedačkovného, ale osobně bych řešil spíš silniční daň, protože když nám autobus měsíc stojí, tak ji stejně musíme zaplatit. V tomhle směru by stát měl zvolit účelnější řešení.

Koronavirus vás tedy nepostihl natolik, že byste museli zrušit podporu fotbalu?

Uvidíme, jak to bude dál. Vláda nekoná smysluplné kroky. Například mohla nechat z jara roušky ve veřejných dopravních prostředcích a nákupních centrech… Na druhou stranu i lidé se někdy chovají nezodpovědně k sobě a k druhým, že nařízení vlády neplní. Mělo by to fungovat z obou stran, pak to bude účelné. Ale zpátky ke sportu. Pokud pojedeme, tak sport budeme podporovat, co to půjde. A hlavně mládež a děti, protože v dnešní době je důležité, aby se hýbaly.

Sponzoři zůstali. Svaz krizi nepocítil



Firma AM Gnol, zabývající se dopravou, logistikoua mechanizací, je po pivovaru Votrok druhým nejvýznamnějším partnerem Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Koronavirová doba svaz finančně nepoznamenala. Partneři vesměs zůstali. „Sponzoři nás podporují dlouhodobě a spolupráce s nimi je už založená i na osobní vazbě. My jsme dobu covidovou téměř nepocítili a z devadesáti procent jedemeve stejném objemu jako před pandemií. Za pár sponzorů, kteří odešli, jsme sehnali nové. Pokračujeme takřka se stejným budgetem,“ uvedl Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého KFS.