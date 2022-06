Je podle vás Leverkusen ideální adresou pro Adama Hložka?

Ano. Jedná se o klub, který umí pracovat s mladými hráči a dá se očekávat, že Adam dostane hodně prostoru. Tým se prezentuje ofenzivním fotbalem s rychlou a nekomplikovanou přechodovou fází, a to bude přesně vyhovovat jeho typologii. Bundesliga je navíc velmi kvalitní a náročná soutěž, ve které se může český reprezentant výkonnostně dál posouvat.

Je to příznivé právě proto, že nejde - myšleno v evropském měřítku - o úplně špičkový klub?

Od Leverkusenu se nečeká, že bude každý rok bojovat ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Tlak na hráče je určitě menší než třeba v Bayernu Mnichov nebo Dortmundu. Filozofie klubu je taková, že posbírá mladé talentované a pracovité hráče, které dál rozvíjí, aby je jednou mohl za velkou sumu prodat do opravdové evropské špičky.

Co říkáte na výši částky, o které se spekuluje? 22 milionů eur, to by byl rekord české ligy.

Za Adama jsem samozřejmě rád. Přestupový byznys je nemilosrdný a platí, že čím větší částku klub za daného hráče zaplatí, tím větší by pak měl mít zájem na tom, aby se hráč cítil spokojeně, měl dostatečné herní vytížení, aby jeho cena dál rostla. Samozřejmě je dobře pro český fotbal, že do Sparty přitečou tyhle velké peníze, protože ta je určitě použije na nákup nových posil a tyhle prostředky se touhle cestou rozprostřou i do dalších českých klubů.

Hodně se skloňovala i Borussia Dortmund, ale nakonec prý víc preferovala Sébastiana Hallera z Ajaxu. Nebyl by Dortmund lepší, příklady Haalanda nebo Sancha ukazují, že s mladými talenty to tam umí…

Myslím si, že Borussia sahá po hráčích, kteří jsou přece jenom z hlediska mezinárodního fotbalu trochu dál. Přece jenom je brána jako největší vyzyvatel Bayernu v boji o titul a tomu také odpovídá tlak vyvíjený na hráče a na výsledky. Leverkusen je víc v závětří, což by mohlo Hložkovi vyhovovat.

Co byste odpověděl zahraničnímu kolegovi, kdyby vás požádal o to, abyste mu popsal Hložka?

Hložek je komplexní a kondičně skvěle připravený hráč. Umí pracovat s míčem v pohybu, má skvělou kopací techniku, umí zakončit nejen nohama, ale velmi slušně i hlavou. Důležité bude, v jaké roli ho budou v Leverkusenu využívat.

A kdybyste měl najít jeho slabší stránku?

Dlouhodobě jsem přesvědčený o tom, že to není klasický hrot. Pokud musí pracovat zády k brance soupeře a prát se s dobře postavenými obránci, zbytečně jsou potlačovány jeho největší přednosti. V každém utkání potřebuje být co nejčastěji s míčem u nohy v pohybu čelem k brance soupeře. V takových chvílích je nejnebezpečnější a dokáže prodat své nejsilnější stránky hry. Podle mého názoru je pro něj nejlepší pozice druhého útočníka nebo podhrotu. Z tohoto místa může navázat v Leverkusenu hodně zajímavou spolupráci s Patrikem Schickem. Z té pak může těžit nejen klub, ale i česká reprezentace.

Může si Hložek vyhovět s trochu podobně hrajícím Florianem Wirtzem? To je jeden z top talentů celého německého fotbalu… Jeho hodnota je dle Transfermarktu dokonce 70 milionů eur.

Moc se mi líbí představa Patrika Schicka na hrotu a za ním dvojice Hložek – Wirtz. Pro Adama to může být dobré v tom, že soupeř se bude hodně koncentrovat právě na Wirtze a o to víc prostoru by měl pak pro své výpady mít. Otázkou je, jak dlouho Wirtze v Leverkusenu udrží. Už teď se mluví o zájmu řady špičkových evropských velkoklubů. Pak by mohl být Hložek jeho přirozenou náhradou.

Když jsme u Leverkusenu a jeho hráčů, jakou šanci dáváte přestupu Patrika Schicka do Bayernu?

Přestupu Patrika Schicka do Bayernu moc nevěřím. Teď ho čeká operace třísel a následná rekonvalescence. V Bayeru si vydobyl velmi silné postavení. V zápasech je vidět, že i spoluhráči se ho snaží ve finální fázi velmi často hledat a že se mu snaží připravovat palebné pozice, které on potřebuje. Leverkusen navíc bude hrát Ligu mistrů, má silný a ambiciózní tým na vzestupu. Dal bych mu ještě jednu sezonu a pak bych mu přál přestupovou bombu.