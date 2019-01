Sigma v sobotu dokonale zaskočila favorizovanou Spartu. Pražany porazila na Andrově stadionu 1:0, ale co víc. Zcela zaslouženě a po právu.

Zápasu by dost možná slušel ještě vyšší rozdíl. Hlavně v prvním poločase si totiž Sigma zasloužila dát víc než jeden gól. I ten ale nakonec stačil, takže trenér Václav Jílek se po utkání zase jednou mohl usmívat.

„V téhle roli jsem dlouho nebyl,“ pousmál se, když usedal před nachystané mikrofony.

Pak už se pustil do obsáhlého hodnocení duelu, při kterém zazněly, jak to většinou v jeho případě bývá, i některé velmi zajímavé myšlenky. Ať už se týkaly zamotaného případu vyloučeného a omilostněného Šimona Falty, nebo klíčového záložníka Sparty Guélora Kangy.

O čem všem tedy Jílek mluvil?

O TOUZE

„Od začátku zápasu byl vidět záměr, kterým chceme hrát. Ale hlavně víra v to, že můžeme uspět. Byli jsme rychlejší a agresivnější. Byla vidět ochota daleko víc pracovat, než v předchozích zápasech. Teď je jen velká otázka, jestli už je to trvalý stav, nebo zase jen otázka výjimečné motivace na soupeře. Tyhle věci musíme opakovat, abychom byli úspěšní.“



O SKVĚLÉ PRVNÍ PŮLI

„První poločas byl výborný. Byl vidět velký rozdíl oproti předchozím zápasům. Završené to bylo poslední patnáctiminutovkou, kdy to tam po gólu létalo kolem. Měli jsme 4 až 5 situací, kdy jsme mohli výsledek pojistit. Až jsem si říkal, jestli nás to nebude mrzet.“



O NÁPORU SPARTY PO PAUZE

„Je to takový evergreen, když vedete, začnete bránit. To není samo o sobě špatně. Ale bylo by dobré, abychom i ve vypjatých situacích dokázali míč udržet a tlak soupeře nebyl trvalý. To se ne vždy dařilo. Sparta nás zatlačila, ale my jsme jí to poctivým výkonem znesnadnili a vyložené brankové příležitosti si nevypracovala. Z tohoto pohledu je to zasloužené vítězství a hráčům patří velký respekt za to, jak to zvládli a jak se dostali ze situace, kdy nás hodně lidí odepisovalo.“



O CHYBĚJÍCÍM STANCIOVI

„Určitě jim moc chyběl. Na druhé straně Sparta by jako klub, který má nejvyšší ambice, neměla by tak padat s jedním hráčem. Nevěděli jsme, kdo ho nahradí, i když odhad byl nakonec správný. Do podhrotové pozice šel Šural, což není kreativní hráč ve smyslu, že by něco tvořil. Nedělá přečíslení ve středu hřiště, je spíš do finální fáze. Tento způsob hry soupeře byl pro nás příhodnější.“



O RECEPTU NA KANGU

„V momentě, kdy chcete hráči Kangovy úrovně vzít míč, tak mu ho neseberete. Má takovou kvalitu, že si počká na váš pohyb, zrychlí a je pryč. Chtěli jsme se dostávat pod něj s tím, že mu nechceme vzít míč, ale chceme ho nutit, aby to odehrával do strany nebo dozadu. Samozřejmě pokud v tom souboji nejsme včas. A pak také, že ho chceme co nejvíc tlačit do levé nohy a ne do pravé. Takové byly úkoly. Nesouhlasím ale, že to bylo dokonalé. Hned na začátku jsme ho nebránili tak, jak jsme si představovali. Možná to bylo jednou za poločas, ale takovému hráči nesmíte dát prostor ani na okamžik.“



O VÝBORNÉM VEPŘEKOVI

„Musí se koncentrovat sám na sebe a hlavně hrát jednoduše. Potom jeho výkon poroste. Spousta lidí k němu byla kritická, neříkám, že vždycky neoprávněně. Na druhou stranu je to hráč, který v defenzivě je hodně platný a dnes to jenom potvrdil. Ale nebyl to jenom on. Jsem hrdý na to, jak se mužstvo bylo schopno dnes prezentovat. Víme, že máme pořád rezervy, ale pokud je naplníme, tak bychom měli jít nahoru.“



O FALTOVI

„Pomohlo nám, že mohl hrát, to nezastírám. Zároveň to vidím jako správné rozhodnutí. Šimon má v týmu pevné místo. Vybojoval si ho dlouhodobými výkony. Troufnu si říct, že mužstvo bylo taky rádo, že může hrát. I v utkání to ukázal. Na druhou stranu v předchozích zápasech to nebyl Falta, jak ho chceme vidět. Mluvili jsme spolu před zápasem a je třeba si nalít čistého vína. Nestačí jen ofenzivní akce, která dobře vypadá, ale musí to mít účel, což v předchozích zápasech nemělo. Byl to tahový a náběhový výkon, poctivý dozadu. Takhle nějak by měl hrát.“



O KOMPLIKACÍCH V PŘÍPRAVĚ

„Měnilo se to v průběhu týdne výrazně. Věděli jsme ale, že o něj budeme bojovat. Změnili jsme náplň čtvrtečního tréninku, který nebyl taktický. To jsme přesunuli na pátek, ale stejně jsme to nakonec nevěděli, takže v těch pozicích alternovali dva hráči. Můžu říct, že by hrál Texl, byť by to nebyla jeho ideální pozice. Kluci byli připravení.“



O MINULOSTI VE SPARTĚ

„Ve Spartě jsem byl, ale pro mě už je to vnitřně hodně dlouhá doba. Mám tam ještě hodně přátel, ale nebral jsem to jako boj proti klubu, kde jsem pracoval. Bral jsem to jako boj proti špičkovému českému klubu, který jsme potřebovali zvládnout. Nezvládli jsme tady totiž zápasy se soupeři, které jsme měli porazit. Vnímal jsem to hlavně z toho pohledu, jak moc potřebujeme body.“



O REPREZENTAČNÍ PAUZE

„Je to relativní. Věřím však, že nás těch teď 14 dní nakopne a neublíží nám to. Bude velká vůle pracovat dál. Ověřili jsme si, jakou cestou chceme jít. Máme teď čas na to, abychom přesně v těch nárocích pracovali a na Zlín se připravili stejně zodpovědně jako na Spartu. Nemáme růžové brýle a víme, že výkon nebyl bezchybný. Kdyby hráči hráli bez chyb, tak asi nebudou hrát tady. Hráli by jinde. Je ale velký rozdíl v tom, jak chybují. Jestli takticky, nebo tím, že nepracují.“