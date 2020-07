V tomhle jsou Němci zase napřed. Zatímco jinde se po nucené koronavirové pauze dál hraje, oni už mají sezonu definitivně uzavřenou.

„Nic nedělejte,“ vyhlásil Hans Flick, trenér Bayernu Mnichov, který vyhrál titul a ovládl i pohár. „Hráči musí během dovolené načerpat novou energii. Pak začneme trénovat. Ale jen zlehka a individuálně, znovu nás čeká krátká karanténa. Komunikovat budeme přes chat,“ prozradil.

Tak zní prostý a příjemný plán šampionů.

Méně peněz než za práva

Zdroj: DeníkJinde už ale řeší mnohem zásadnější záležitosti, které se hráčů dotýkají nepřímo. Jde o peníze.

Kluby z první i druhé Bundesligy (DFL) už znají rozdělení finančních obnosů za televizní práva pro sezonu 2020/2021. „Máme stabilitu a jistotu. Je to pořád dobré,“ uvedl šéf DFL Christian Seifert. Německé celky získají od placených kanálů celkem 1,16 miliardy eur. A třeba takový Bayern zinkasuje za přenosy takřka 68 milionů eur. Slušný balík, že?

S „porcováním“ se čekalo právě na výsledek baráže. Kdyby totiž Brémy spadly, mnozí sokové by na neštěstí Werderu vydělali. Mimochodem, od následující sezony (tedy za rok) částka za práva spadne, a to o šedesát milionů eur.

Začnou spekulace

Zdá se to daleko na rozdíl od podoby kádrů pro další ročník. Udrží Dortmund svoje mladé pušky? Jak se vyvine jednání o Patriku Schickovi? Léto bude krátké, ovšem jak by řekl německý klasik interesantní. Do míče se má zase kopnout již 21. srpna

Zajímavost na závěr? Někde už přemýšlejí, že by na tribuny pustili omezený počet fanoušků.