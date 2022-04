Dlouho se řešila otázka, kdo tento hvězdný tým povede. „Bude to taťka Pavel Vrba, který už pozvání přijal. Neváhal ani vteřinu, i na Spartě si to nějak vykomunikoval a dostal zelenou. Jsem rád, že mě ještě bude naposledy trénovat,“ odtajnil v úterý David Limberský.

I na trávníku bude skvělé obsazení, jen posuďte sami. Včera bylo představeno prvních pět hráčů: Pavel Horváth, Marek Bakoš, Václav Pilař, Jan Rezek a Matúš Kozáčik. „Sestava je z 99 procent hotová, čekáme už jenom na potvrzení dvou jmen. Možná šance vidět tenhle skvělý tým pohromadě,“ vyzval diváky hráč s číslem 8 na dresu.

Z přiloženého videa, na němž posílali vzkazy bývalí spoluhráči, vyplynula další trojice. „Moc rád přijedu. Těším se na setkání naší staré party,“ zdravil z Olomouce bývalý plzeňský kapitán Roman Hubník.

Těší se na afterparty

„Ahoj Plzeňácí,“ hlásil tradičním dialektem Vladimír Darida, momentálně záložník Herthy Berlín. „Vypadá to na super zápas a skvělou atmosféru. Doufám, že se tam potkáme,“ doplnil. „Konečně zase pohromadě, pojďme se rozloučit s tím naším klukem šikovným,“ dodal snad největší parťák Milan Petržela.

„Už se těším, až si spolu na afterparty zabékáme,“ reagoval později David Limberský, jenž přiznal, že rozlučka s kariérou pro něho bude nesmírně emotivní zážitek.

„Emoce jsou to veliké. Už dneska jsem měl slabší chvilku, ale ustál jsem to,“ říkal, že už na tiskové konferenci byl moment, kdy se mu chvěl hlas. „Ale teď si to nechci připouštět. Mám na to ještě měsíc a nechci ho probrečet,“ rozesmál přítomné.

Mezi pozvanými na Limbovo finále bude jedno jméno chybět, Michael Krmenčík má smůlu. „Za to, co pro Viktorku odvedl, by si ji zasloužil, ale všichni víme, co provedl…,“ vysvětloval Limberský. Krmenčík urazil spoluhráče i fanoušky před vzájemným zápasem a jeho kontroverzní oslava ve vzájemném utkání rozdmychala vášně. „Přemýšlel jsem nad tím, ale situace je taková, že teď to nejde. Jak se zachoval k fanouškům, já to taky kousal těžko. Je mi líto, že si to takhle zkazil, ale teď to neexistuje, nejde to,“ reagoval na další dotaz.

Bude muset zhubnout

Vzkaz Limberskému poslali i zástupci současného týmu, kteří proti němu budou stát jako soupeři. „Teď se soustředíme na konec ligy, budeme bojovat až do konce, ale na tvoje finále budeme nachystaní. Pořádně se připrav,“ prohlásil za kabinu brankář Jindřich Staněk.

„Jelikož chceme hrát naplno, tak budu muset dvě tři kila shodit a ještě trošku víc potrénovat, abychom stačili. Nebude to žádný důchodcovský fotbal, chceme si to s klukama na férovku rozdat,“ říkal Limberský a připojil vzkaz pro klubového šéfa Adolfa Šádka. „Chtěl bych mu nabídnout, že tým, který vyhraje, absolvuje za Viktorku příští sezonu,“ usmál se David Limberský.

Vstupenky půjdou do prodeje příští úterý v cenách od 100 do 250 korun, veškerý výtěžek půjde na podporu viktoriánské mládeže. „David je odchovancem klubu a dotáhl to až do áčka, s nímž získal pět titulů. Věříme, že by se mohl najít nový talent, který půjde v jeho šlépějích,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.