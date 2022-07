Mikloško v devadesátých letech vyšlapal českým fotbalistů cestičku do nejslavnější ligy světa, hlavně pak do West Hamu. Ve východním Londýně se později usadili i Tomáš Řepka a Radoslav Kováč. V současnosti patří mezi opory „Kladivářů“ Tomáš Souček a Vladimír Coufal. A právě díky téhle dvojici je West Ham u nás obrovsky oblíbený. Mikloško v rozhovoru po klubový web whufc.com přiblížil, jakému zájmu se těší Hammers mezi českými fanoušky.

„West Ham nebyl v Česku nikdy známější. Rozhodně teď o něm mluví víc lidí. Myslím, že každý Čech ví, že Tomáš Souček a Vladimír Coufal hrají ve West Hamu,” vyprávěl Mikloško. „Každý tady ví o West Hamu a sleduje ho. Teď je u nás ještě víc fanoušků klubu, než když jsem hrál já.”

Mikloško byl minulý týden spojkou West Hamu přímo v Česku. Výběr mladíků do osmnácti let slavného klubu totiž dorazil na věhlasný turnaj Zlatý kahan. Ten pořádal Mikloškův bývalý klub Baník Ostrava.

Oba kluby mají vášnivé fanoušky

„Baník je klub, kde jsem začínal, byl jsem tam od 15 do 28 let. Pak jsem přestoupil do West Hamu. V mém životě jsou dva kluby – West Ham a Baník Ostrava,” svěřil se Mikloško. „Oba týmy mají mnoho společného, ze všeho nejvíc obrovsky vášnivé fanoušky.”

Souček znovu skóroval. Je to pro nás velký hráč, chválil ho asistent kouče

Mladíci Hammers kouče Kevina Keena, bývalého spoluhráče Mikloška, padli ve finále se Zlínem. V Česku zanechali skvělý dojem. „Každý, s kým jsem se bavil, mluvil o West Hamu velmi dobře. Líbil se jim styl fotbalu, jaký hráli. Navíc měli nejmladší tým na turnaji.”

Mikloško doufá, že se talentovaní hráči prosadí v mužském fotbale. „Pro kluky je to dlouhá cesta a není snadné se dostat do Premier League. Možná potřebují víc času nebo jít hostovat, ale musí jít krok za krokem a pokračovat v tvrdé práci.“

