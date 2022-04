Tam se teď rozpovídal o svém působení v Praze a o náhledu Čechů na probíhající válečný konflikt.„Nebýt problémů s vízem, hrál bych v Česku dál. Je jedno, co na mě křičí z tribuny nebo co píšou na sociální sítě. Jsem fotbalista, ne politik. Nehodlám soudit prezidenty jiných zemí, jako to dělají v Evropě směrem k Rusku,“ nechal se slyšet Nazarov.

.A co že si ruský fotbalista od českých fanoušků vyslechl? „Obviňovali mě, že jsem Rus, psali o prezidentovi ošklivé věci. I v týmu se mě ptali, proč se v Rusku nevyjde do ulic a nezmění se vláda. Naprosto nechápou, co se v Rusku děje,“ popsal bývalý hráč Bohemians.

„Mluvil jsem s kluky v týmu, mají úplně jiné informace o konfliktu. Mladí lidé jsou proti, zatímco starší lidé situaci adekvátně vnímají. Po ulici tu chodil dav tisíců mladých lidí s vlajkami Ukrajiny a pokřiky proti Rusku. Ničemu ale nerozumí. Pokud chcete podpořit, jeďte na Ukrajinu,“ doplnil ostře.

Sám Nazarov byl přitom v Česku součástí týmu, který Ukrajině vyjádřil podporu. V zápase proti Baníku Ostrava hráči nastoupili na trávník ve speciálních žlutých tričkách s nápisem We Stand with Ukraine. „Před zápasem jsme si museli obléknout žlutá trička. Odmítl jsem. Co by se pak stalo, až se vrátím domů? Co by o mně napsali, kdybych si to triko oblékl? Všichni se najednou stali superpolitiky, rozumí této problematice na úrovni uznávaných odborníků,“ uvedl.

Vyjádřit se přitom neopomněl ani na konto ukrajinských fotbalistů, kteří proti ruské agresi ostře vystupují. „Někteří ukrajinští fotbalisté, kteří dávají příspěvky na sociální sítě, například Zinčenko a Mykolenko si dovolují příliš mnoho. Je jasné, že nikdo z nás nechce vidět oběti. Je pochopitelné, že mají obavy. Proč si ale dovolují tak urážlivé výroky na adresu ruských fotbalistů? Míchat sport do politiky je špatné a za tento příběh nemůžou sportovci,“ dodal Nazarov.

Ruský obránce má s českým fotbalem zkušenosti už z minulosti, kdy v sezoně 2019/20 působil v Teplicích. Tehdy ale jeho hostování také skončilo dřív, než bylo původně v plánu. Mladý stoper na severu Čech odehrál 18 zápasů a vstřelil v nich jeden gól. Na vině byly jeho zdravotní problémy i finanční situace v klubu. Úspěšně teď neskončilo ani jeho angažmá u pražských Bohemians.

Výroky Nazarova mimochodem přicházejí v době, kdy hokejová komunita v Česku řeší případ ruského brankáře s ruskými symboly na helmě. Rozdíl je v tom, že jihlavský Žukov má vízum platné až do konce dubna, a bude tedy moci nastoupit i v baráži proti Kladnu.