Tak to prostě je. „Postup na EURO je hodně prestižní,“ uvedl trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý. Mluvil pár desítek minut po čtvrtečním thrilleru v Plzni. V rozhodujícím duelu kvalifikace porazila reprezentace Kosovo 2:1, pak před našlapané tribuny nakráčela v oslavných tričkách.

Ale byla to šichta. Kousaví hosté vedli, Češi otočili stav v posledních dvaceti minutách. V nich zahráli světově.

Břevna a napětí

„Chvílemi to vypadalo, že budeme muset zvládnout nedělní zápas v Bulharsku. Bůh ví, jak by dopadl. Diváci byli napnutí, my byli napnutí, nedali jsme šance, trefovali břevna, nakonec tam dva góly spadly a lidi byli spokojení,“ usmíval se kouč.

Jeho tým si v červnu (a třeba i červenci) zahraje šampionát, který bude rozprostřen po celé Evropě, v celkem dvanácti městech.

Naposledy chyběla reprezentace na kontinentálním šampionátu v roce 1992 jenže to by tam ještě nastoupilo československé mužstvo. Od roku 1996 se turnaj bez Čechů nehrál.

Které faktory pomohly národnímu týmu k postupu tentokrát?

Zásadní krok přišel ještě před začátkem bojů o mistrovství Evropy. V září minulého roku dostalo mužstvo naloženo v přáteláku v Rusku (1:5). Tehdy vyvrcholil nesoulad mezi hráči a trenérem Karlem Jarolímem. Kouč byl odvolán už v letadle, během cesty z Rostova na Donu.

Fotbalisté by si samozřejmě neměli vybírat, kdo je povede, jenže vztah mezi šéfem a podřízenými se v tomto případě rozpadl. Změna byla nutná.

A je třeba říct: povedla se.

Místo diktátora Jarolíma, s důrazem na jídelníček (věřte, až přílišným), vojenskými způsoby, přišel demokrat Šilhavý. „Atmosféra se ihned změnila,“ přiznal brankář Tomáš Koubek.

Záložník Jakub Jankto, později jeden z klíčových mužů kvalifikace, šel ještě dál: „Najednou jsme začali hrát týmově. Když se podíváte na zápasy, které jsme hráli za pana Jarolíma, tak tam byl trochu chaos. Nikdo z nás nevěděl, kam má běhat. Kdežto pan Šilhavý připravil mužstvo kompaktně.“

Drsná slova? Jenže pravdivá, což se ukazovalo i na hřišti. S výjimkou zápasu v Anglii, kde favorit zničil Čechy 5:0, a blamáže v Kosovu, mančaft šlapal. „Ale nám ta facka na začátku moc pomohla,“ označil Šilhavý debakl v Anglii jako jeden z důvodů budoucího rozmachu.

Efekt Slavia

Vzestup oproti minulé kvalifikaci o světový šampionát přišel díky tomu, že Šilhavý našel osu: gólmana Tomáše Vaclíka, stopera Ondřeje Čelůstku, záložníka Tomáše Součka, útočníka Patrika Schicka nebo křídlo Jakuba Jankta. To byli ti nepostradatelní.

K nim se přidali další: zásadně zabrala také injekce z pražského Edenu. Slavia šlape doma i v Lize mistrů, její hráči letí vzhůru. Proto zapadli Jan Bořil, Alex Král, Lukáš Masopust, Vladimír Coufal. Majstrštykem pak bylo „objevení“ útočníka Zdeňka Kobry Ondráška až za oceánem.

Díky tomu Češi vyhráli všechny zápasy doma tedy i proti hvězdné Anglii a postoupili.

„Můžeme ale být ještě silnější,“ dodal Šilhavý.