Dva sny mají v Chlumci nad Cidlinou před nevšedním zápasem. Ve středu přivítají v osmifinále domácího poháru Plzeň, nejlepší klub Česka v posledních deseti letech.

„K jejich kvalitě není třeba nic dodávat. Vždyť ještě vloni hráli Ligu mistrů,“ ocenil soupeře Jan Kraus, trenér třetiligového týmu.

On i jeho svěřenci přesto věří, že se jim povede óbr favorita zaskočit. „Hlavně nesmíme hrát opatrně, to by nešlo,“ nakázal kouč.

Uspět výsledkově, to je tedy první ambice. Ta druhá se týká návštěvy. „Máme prodáno patnáct set vstupenek,“ říkal včera klubový šéf Martin Firbacher.

V Chlumci však věří v ještě výraznější číslo. Na minulý zápas s Bohemians přišlo 1400 lidí. Výzvou však je především popíchnutí novobydžovské legendy Petra Průchy, který do Chlumce vzkázal, že v jeho městědorazilo kdysi na souboj s Týništěm nad Orlicí 2700 fanoušků.

„To je pro nás, ale hlavně pro diváky výzva k překonání. Jsme moc zvědaví, jak to dopadne,“ psaly včera webové stránky Chlumce. Zda se to povede, to se uvidí. Už je ale jisté, že Chlumec zažije velké odpoledne. Plzeň, to je vyšší level než Příbram či Bohemka, minulí soupeři.

„Chtěli po nás třeba dvacet VIP míst,“ usmál se předseda Firbacher.

Přijede prostě VIP tým…