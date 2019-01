/INFOGRAFIKA/ Můžete si o něm myslet cokoliv, ale slávistický boss Jaroslav Tvrdík se jen těžko změní. Svérázně komentuje dění v klubu, neváhá prozradit tajné perličky. Teď bývalý politik a manažer znovu šokoval fotbalovou veřejnost. Historicky nejdražší přestup v rámci české ligy dohodl u klobásy. A poté o posile (a zároveň o oné uzenině) zpravil fanoušky na sociální síti.

Největší hvězda 1. FK Příbram v sezoně, záložník Jan Matoušek. | Foto: 1. FK Příbram

Bláznivé, šokující. Real Madrid či Juventus Turín ukazují nové hvězdy skoro až slavnostně před fanoušky na stadionu. Slavia zvolila jiný směr. Zajímavé. Jenže následující příběh není o filozofii klubu či Tvrdíkovi.

Hrdinou je mladý fotbalista jménem Jan Matoušek. Právě on totiž přestoupil z Příbrami do Slavie. A cena talentovaného záložníka se dle informací Deníku šplhá k 40 milionům korun.

„Částku nechceme a ani nebudeme komentovat. Ale přejeme mu to,“ uvedl pro Deník boss příbramského klubu Jaroslav Starka.

Kdo je ten Matoušek, o němž se tak mluví? Fotbaloví nadšenci už asi dvacetiletou naději zaznamenali. V dresu Příbrami se loni stal nejlepším hráčem druhé ligy. Výrazně přispěl k návratu mužstva mezi elitu. A um ukazuje dál.

Viděli jste jeho nekompromisní zakončení proti Brémám? Ano, šlo pouze o letní přípravu, nicméně ránu má slušnou.

Zaznamenali jste, jak dvěma (premiérovými) góly zničil Bohemians? Rychlost a práce s míčem mladého šikuly brala dech.

„Jde o talentovaného kluka s velmi dobrým tahem na branku. Navíc je opravdu produktivní,“ řekl Štěpán Vachoušek. Slova bývalého fotbalisty mají svou váhu právě on byl šestnáct let nejdražším hráčem, který přestoupil mezi českými kluby.

Chvály přibývalo a experti tušili, že Matoušek brzy změní dres. Správný předpoklad: došlo na přetahovanou mezi předními českými kluby. Když se začali vyptávat také zástupci ze zahraničí, Slavia radši neotálela… Koupila ho. Teď má klid.

Vlastně všichni mají klid. Funkcionáři se totiž dohodli, že Matoušek ještě zůstane v Příbrami. „Měl by s námi dohrát sezonu,“ přiblížil Starka.

Zajímavé (a logické) rozhodnutí. V nabitém týmu červenobílých by si nekopl. „Jsem hlavně rád, že ho koupil český klub a neutekl do ciziny. To je jen dobře pro náš fotbal,“ zmínil Vachoušek.

Jeho nástupce (všimli jste si, že se jejich jména rýmují?) bude i tak sledovaný jako nikdy předtím. Bude se řešit, zda náhodou nedostane pozvánku do reprezentace (už teď patří do kádru jednadvacítky, za niž již dal také gól).

Ale hlavní je, aby mu sláva nestoupla do hlavy. „Musí zůstat nohama na zemi,“ konstatoval hráčův agent Martin Hrdlička, jenž ocenil práci a přístup kouče Josefa Csaplára.

„Kdybych mohl poprosit, nepište o něm,“ řekl zkušený trenér novinářům.

Marná snaha: Matoušek má našlápnuto k zajímavé budoucnosti. Příklad si může vzít například z Antonína Baráka, jenž také vyrostl v Příbrami. I on pak šel do Slavie. Jen na chvíli: dnes září v Itálii.