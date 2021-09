Současný majitel Mel Morris se od roku 2019 marně snaží sehnat nového majitele, který by v současnosti druholigový klub koupil. Dokonce měl i seriózní zájemce, jenže veškerá obchodní jednání zhatil koronavirus.

Právě během pandemie přišlo Derby o přibližně 20 milionů liber. Navíc kvůli pochybnostem ohledně transakce prodeje stadionu klub nezískal covidovou dotaci 8,3 milionu liber od English Football League Championship, kterou měly obdržet všechny druholigové kluby.

„Navzdory množství jednání s důvěryhodnými zájemci vyšlo najevo, že se prodej klubu v brzké době pravděpodobně neskuteční. Pandemie covid-19 měla vážný dopad na příjmy a klub není schopen plnit své každodenní finanční závazky. Ředitelé neměli jinou možnost, než učinit toto těžké rozhodnutí a ochránit klub,“ uvedlo Derby County v prohlášení.

The club's board of directors has issued a statement this evening.#DCFC — Derby County (@dcfcofficial) September 17, 2021

„Ironií je, že finanční prognózy klubu ukazují vznik finančně udržitelného obrazu. Bez pandemie bychom nepochybně byli schopni obchodovat,“ zdůraznil klub.

Proces nucené správy by měl dvojnásobnému šampionovi z let 1972 a 1975 usnadnit prodej klubu. „Víme, že tato situace vzbudí obavy. Klub s úctou žádá, aby naši příznivci nadále projevovali svou podporu, zejména hráčům pod vedením Wayna Rooneyho. Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak zničující je, být přinuceni k této situaci. Budeme pokračovat v naší práci pod dohledem nucené správy, abychom pomohli usnadnit proces a našel se nový majitel, který by klub posunul dál.“