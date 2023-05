/ROZHOVOR/ S krátkou přestávkou žije v Nizozemsku už osm let. Umí řeč, lidé ho poznávají na ulici. Michal Sadílek je příkladem fotbalisty, který se přes brzký odchod do ciziny neztratil. „Pořád mám cíl, abych byl ještě lepší,“ říká hráč Twente, jenž na konci května oslaví 24. narozeniny.

Michal Sadílek v kvalifikačním zápase proti Bělorusku | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

O uplynulém víkendu si zase užil fotbal. Sice ne dosytosti, ale aspoň trochu. V neděli se po komplikovaném svalovém zranění vrátil na hřiště, nicméně jeho tým prohrál s Utrechtem. Přesto mu rodina na dálku tleskala, i brácha Lukáš, jenž měl v nohách pražské derby.

Michale, řekněte mi: Sparta, nebo Slavia?

Přiznám se, že nemám favorita.

Pocházíte z fotbalové rodiny. Doma jste derby nikdy neprožívali?

Pocházím z regionu, který je od Prahy daleko. Když jsem začal s fotbalem, Slovácko hrálo druhou ligu. Vzpomínám, jak jsme tehdy chodili do kotle. Myslím, že pořád platí, že naprostá většina fanoušků má v srdci jen Slovácko. Stejné je to u mě. Je to můj nejoblíbenější klub a tak to i zůstane.

Teď jste ale držel palce spíš Spartě, že?

Máte pravdu, ale kvůli bráchovi, který za ní hraje.

Jak často jste spolu ve spojení?

Píšeme si vždy po víkendu, po zápasech. Nedávno dával gól v poháru, navíc se objevil v reprezentaci. Bylo hezké ho tam vidět.

Je o tři roky starší. Obdivoval jste ho?

Ano. Byl to takový můj vzor a hnací motor. Snažil jsem se, abych ho překonal. Jak v klubu, tak třeba ve škole při atletice. Panovala mezi námi taková zdravá řevnivost.

Sem tam z toho byla rvačka, je mi to jasné.

Někdy jsme se rafli, ale snad nikdy kvůli fotbalu.

Zmínil jste, že jste ho obdivoval. Kdo vás inspiruje teď?

Dobrá otázka. Vlastně bych si dovolil odpovědět, že nad tím takhle moc nepřemýšlím. Je mi jasné, že spousta lidí řekne Messiho, Haalanda či Mbappého. Dávají góly, proto jsou oblíbení. Mně se možná víc zamlouvá hra Kevina de Bruyneho, asi neznám komplexnějšího hráče. Z brankářů zase Gianluigi Donnarumma, to je můj ročník.

Jak se liší Michal Sadílek v roce 2023 od toho v roce 2015?

Ve fotbale jsem určitě zkušenější, vyspělejší. Uvědomil jsem si spoustu věcí, prošel jsem si řadou nepříjemností, které vás zocelí. Ale váha a výška se moc nezměnila (úsměv).

Co byla ta největší nepříjemnost?

Zranění. Jedno, druhé, třetí. Snažím se o sebe mnohem víc pečovat, dbát na regeneraci. Člověk si uvědomuje, že právě zdraví by v životě mělo být na prvním místě.

Jaký cíl jste si stanovil pro tuhle sezonu?

Vrátit se a pomoci Twente. Máme sen dostat se do evropských pohárů.

