Anglický kouč trénuje ženské týmy od roku 2006. V letech 2018 a 2019 dovedl Courage k mistrovskému titulu. Nařčení z obvinění odmítá. Klub ho okamžitě propustil. „Podporujeme hráčky, které se rozhodly sdílet svůj příběh. Chválíme je za statečnost,“ oznámil klub ze Severní Karolíny.

Americký fotbal pozastavil Rileymu trenérskou licenci a případ vyšetřuje FIFA. „Můžeme potvrdit, že soudní orgány FIFA se touto záležitostí aktivně zabývají a zahájily předběžné vyšetřování,“ uvedla FIFA. „Veškerá obvinění bereme extrémně vážně. Postoj FIFA je jasný: každý, kdo bude shledán vinným, bude postaven před soud, potrestán a odstraněn ze hry.“

Kvůli skandálu byly odloženy víkendové zápasy Národní ženské fotbalové ligy (NWSL), ve které hraje North Carolina Courage. Po zveřejnění obvinění rezignovala komisařka NWSL Lisa Bairdová. Hvězdy americké reprezentace Megan Rapinoeová a Alex Morganová kritizovaly vedení soutěže, že předchozí obvinění proti Rileymu nebyla řádně vyšetřena a že liga nedokázala ochránit své vlastní hráčky.

Lisa Baird. Merritt Paulson. Nancy Garcia Ford? Who else knew about Paul Riley's abuse and let him continue to abuse players? Who else chose to protect him rather than players? Resign. ALSO WHAT OTHER COACHES ARE ABUSING PLAYERS? #NWSL https://t.co/Yq19qEpMbz