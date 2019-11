„Po vystoupeních, co měli v Evropské lize, se dalo očekávat, že budou rovnocenným partnerem, i když los jim přisoudil ještě o stupínek lepší týmy. Nabrali ale zkušenosti a prodali je. Jsou také dobře připravení fyzicky a umí to soupeřům znepříjemnit,“ řekl bývalý záložník sešívaných David Kalivoda.

Naposledy sehrála Slavie úžasný part s hvězdnou Barcelonou. Jindřich Trpišovský sice před zápasem proklamoval, že Slavia chce držet s titánem krok, ale co se dělo na hřišti, překonalo opět i ty nejbujnější představy.

Hosté měli co dělat, aby udrželi jednobrankový náskok. Hráli na hranici sebeobětování. Ofenzivní hvězdy byly otrávené, a přestože Lionel Messi byl u obou gólů, hrdinou byl především brankář Marc-André ter Stegen, což o lecčem svědčí. „Pro všechny slávisty bylo příjemné vidět, jak brání a skáčou do střel, aby udrželi vedení,“ uvedl Kalivoda.

Výkon domácího celku museli ocenit i na druhé straně. „Zápas jsme si skutečně protrpěli. Slavia šla do rizika, hrála skvěle a přidávala na intenzitě. Valili se na nás jako lavina,“ chválil soupeře kouč Ernesto Valverde.

Jenže co je to platné. Velká bolest Slavie je totiž v koncovce. Do šancí se dostává, ale nedokáže s nimi naložit podle představ. Vždyť jen takový Masopust měl tři solidní příležitosti. Mužstvu prostě chybí gólový zabiják.

Nedostatečná efektivita

„Poslední dvě utkání to demonstrovali, ztratili kvůli tomu body. Šance si dokážou vytvořit i proti těmto týmům, dát z nich jeden gól je však málo. Bohužel efektivita není dostačující. Je to takový klasický problém českých týmů v Evropě,“ prohlásil Kalivoda.

Co nejdříve by tak Slavia měla lovit pořádného kanonýra. „Takové zboží je nedostatkové, a když je kvalitní, tak stojí spoustu peněz. Určitě ale sami cítí, že jim k lepším výsledkům chybí právě proměňování šancí. “ dodal Kalivoda.

Pro další přestupové období by to tak měl být jasný cíl. Pak může Slavia šokovat nejen hrou, ale i výsledky.