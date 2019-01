Slavnou bitvu v semifinále Poháru UEFA, v níž Slavia Bordeaux dvakrát podlehla 0:1, si pamatuje ještě z televize. Tehdy se psal rok 1996. Dnes se sešívaní s francouzským celkem setkávají znovu, tentokrát v základní skupině Evropské ligy. „Jsem rád, že začínáme doma. Soupeř má problémy, což je pro nás drobná výhoda,“ je si vědom trenér Jindřich Trpišovský.

Trenére, co si z tehdejšího pohárového dvojzápasu pamatujete?

Tehdy jsem fotbal hltal od rána do večera, všechny zápasy jsem měl zaškrtnuté v kalendáři. Když totiž bylo nějaké utkání v televizi, byl to svátek. Zmíněnému duelu předcházel slavný gól (Jiřího Vávry) v nastavení do sítě AS Řím. Pamatuju si z té doby spíše fragmenty – slavné prodloužení Jirky Štajnera, pak ono semifinále, což dneska pro všechny v Česku vypadá jako vzdálená galaxie.

Od té doby nicméně uteklo hodně vody, dneska jsou to jiné týmy, jiná soutěž. Bordeaux si na to možná ani nevzpomene. Předtím jsme byli fandové, dnes jsme aktéři. O to víc se na utkání těšíme.



Řekl byste, že je soupeř favoritem skupiny? Jste rád, že nakonec nezískal Krmenčíka?

Jsem hlavně rád, že s nimi začínáme doma. První zápas je důležitý, vždy hodně napoví o ambicích. Vnímáme, že se jedná o špičkový francouzský tým, který vloni skončil šestý v tabulce. Teď ale odstartoval trochu hůř a má své problémy, i proto je pro nás výhodné s ním začínat. Krmenčíka jsme uhlídali před čtrnácti dny v utkání proti Plzni a věřím, že bychom ho ubránili i v dresu Bordeaux.



Jak to vypadá s týmovou marodkou?

Je to stejné jako před Slováckem, nikdo na ni nepřibyl. Světlým bodem je Muris Mešanovič, ten už hrál i za juniorku. Je šance, že se brzy připojí, ale teď ještě asi ne. Z dlouhodobých marodů se možná někteří zapojí do běžného režimu od pondělí.

Co Vladimír Coufal a jeho stav?

Absolvoval trénink, není stoprocentní, naštěstí úder dostal zepředu a ne z boku. Vláďa byl na magnetické rezonanci, přičemž podle doktorů schopen zátěže je. Koleno má oteklé, je to v podstatě pohmožděnina. Záleží jen na něm, jestli půjde přes bolest, nebo ne.



Můžete říct, která jména vůbec momentálně na marodce jsou? Jsou zranění vaší největší starostí?

Olayinka, Hromada, Jugas, Deli a Škoda absolvují zátěžové tréninky s míčem a s kondičními trenéry. Pokud vydrží, zapojí se rovněž v pondělí, dělají v podstatě vše, akorát bez kontaktu. Je výhoda, že máme dobrý lékařský tým, hráči tak mají špičkovou péči.



Čeká nás nabitý program, Bohemians, Ústí v poháru, Ostrava, pak Petrohrad, Příbram a tak dále. Opravdu tak děláme vše pro to, aby byli kluci zdraví co nejdříve.

Mluvil jste o tom, že Bordeaux má své problémy, je mimo jiné předposlední v lize. Může to pro vás být psychická výhoda?

Trošku kalkulujeme, vždycky je důležité, v jakém období a rozpoložení takové týmy potkáte. Bordeaux prochází spoustou změn – změna majitele, obměna kádru, v létě odešla například hvězda Malcolm.



Klub musel v Evropské lize projít kvalifikací, proto mu utekl i začátek ligy. V neděli ho navíc čeká důležité střetnutí s týmem (Guingampem), který ještě nemá ani bod. Je to tedy drobná výhoda, ale jakmile rozhodčí pískne a zápas začne, takové věci se mažou. Pak už je jen na vás, co předvedete.