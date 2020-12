Zbrojovka remizovala v Edenu s lídrem tabulky i úřadujícím mistrem 1:1 a Floder se po zásluze stal nejlepším hráčem utkání. „Bod bereme všemi deseti, vždyť kdy naposledy Slavia doma ztratila?“ ptá se třiadvacetiletý brankář.

Pražané předtím ve FORTUNA:LIZE klopýtli na domácím hřišti na začátku července, kdy ve skupině o titul remizovali se Spartou 0:0. Ovšem neprohráli v Edenu posledních 38 zápasů od předloňského srpna. „Jakýkoli bodový zisk odtamtud je pro nás skvělý. Před zápasem nám málokdo věřil, spíš náš každý odepisoval, že to bude jen otázka skóre. Podle nich nepřicházelo v úvahu, že bychom něco uhráli, ale všem jsme ukázali, že i nováček soutěže může potrápit mistra,“ těší Flodera.

I všeobecná nedůvěra vybičovala brněnské fotbalisty k houževnatému a svědomitému výkonu. „Slýchali jsme, že dostaneme čtyři nebo pět gólů. Když to člověk vezme za správný konec, nakopne ho to. Umlčet škarohlídy je taky motivace,“ culí se brněnský rodák.

Na úspěchu Zbrojovky se podílel čtyřmi zásahy, proti Matěji Juráskovi, Peteru Olayinkovi i Petaru Musovi zvládl těžké situace.

„Lepší je být v permanenci, než celý zápas nic neřešit, pak jedna střela rozhoduje o výsledku. Věděl jsem, že práce bude trochu víc, ale celý týden jsem se s trenérem gólmanů Doležalem chystal, že si asi zachytám a když to blbě sedne, dostanu možná víc gólů. Počítal jsem se vším, šel jsem si však zápas užít. Jsem rád, že jsem mohl chytat a zaplaťpánbůh to dopadlo dobře,“ líčí.

Bod je pěkný, ale…

Nedosáhl pouze na hlavičku senegalského útočníka Abdallaha Simy ze 68. minuty. „Udělal jsem krok dopředu, ale viděl jsem, že bych se asi k míči nedostal, takže jsem se vrátil. Sima to trefil do šibenice. Situaci jsme s trenérem probírali, ještě se ni v týdnu podíváme podrobněji,“ povídá brankář, který v první lize debutoval na konci srpna při domácí prohře 1:4 se Spartou.

Remízu z Edenu zajistil Zbrojovce dvě minuty před koncem z rohového kopu Jakub Šural. „Jeli jsme tam s tím, že nedáme kůži lacino. V poločase jsme drželi čisté konto a trenér v kabině říkal, že jeden brejk či standardka může rozhodovat. Bohužel jsme gól dostali, ale po jednom z mála našich útoků ve druhém poločase, kdy pěknou střelu Petera Štepanovského brankář Kolář vyrazil, jsme pak z jediného rohu vyrovnali. Vyplnil se náš taktický záměr,“ říká Floder.

Zbrojovka tak po restartu po koronavirové pauze ještě neprohrála, i když v předchozím kole doma jen remizovala 1:1 s Příbramí. „Bod z Edenu je samozřejmě pěkný, ale trenér říkal, že by jej vyměnil za tři s Příbramí. Kdybychom z obou utkání měli čtyři, bylo by to skvělé. Nezbývá nám, než se soustředit na České Budějovice, což je pro nás důležitý zápas. Naše domácí bilance není vůbec dobrá, v lize jsme doma ještě nevyhráli, což chceme zlomit,“ burcuje brněnský brankář před nedělní bitvou s Jihočechy, která začíná ve dvě hodiny odpoledne.

Floder po opětovném začátku nejvyšší soutěže dostává přednost před třicetiletým Martinem Šustrem, který na podzim naskočil jen třikrát. Jeho mladší parťák šestkrát. „Pořád pracujeme stejně, abychom oba byli nachystaní. Jsem rád, že jsem teď v bráně a doufám, že tam budu co nejdelší dobu a taky klukům pomůžu. Martin je kvalitní gólman a zdravá konkurence nás oba žene dopředu. Navzájem se podporujeme a motivujeme do další práce,“ doplňuje mladší z dvojice.