Do Anglie zamířil ve věku, kdy se jiní fotbalisté spíš vracejí ze zahraničního angažmá zpátky do české ligy. Vladimír Coufal se nikdy nebál hledat obtížnější cesty. I díky tomu už dosáhl na hranici 100 zápasů v dresu West Hamu. Po mizerném podzimu se tak opět zabydluje v základní sestavě londýnského klubu.

Vladimír Coufal v dresu West Hamu United | Foto: Profimedia

Byl to z jeho strany vlastně takový standardní výkon. Ze všech hráčů na straně West Hamu předvedl nejvíc skluzů, vyhrával hlavičkové souboje, jeho agresivita byla znát na obou koncích „jeho“ lajny a po jednom z jeho dlouhých autů padl zásadní vyrovnávací gól.

Klasický Vladimír Coufal.

Chci dostat West Ham do Edenu, říká Coufal. Motivace? Zvednout nad hlavu trofej

Jenže nedělní zápas s Arsenalem (West Ham i díky Coufalovi dohnal dvoubrankové manko a vydřel remízu 2:2) nebyl pro českého obránce jen dalším obyčejným dnem v neobyčejné práci jménem Premier League. Třicetiletý reprezentant totiž nastoupil ve svém 100. utkání v dresu West Ham United.

„Je to neuvěřitelné,“ řekl Coufal pro klubový web o kulatém jubileu. „Když jsem hrál doma v Česku za Slavii, ani by mě nenapadlo, že něco takového dokážu,“ vyjádřil se zkušený zadák, který do vysněné Anglie přestoupil až v osmadvaceti letech.

„Snil jsem o tom, že si zahraji Premier League, ale odehrát za West Ham sto zápasů je prostě fantastické. Doufám, že ještě pár startů přidám,“ poznamenal Coufal, který byl pro anglické fanoušky po přestupu v roce 2020 velkou neznámou.

Zuří i u karet s manželkou

Poměrně rychle se však zařadil mezi oblíbence tribun. A to i přesto, že povedená období střídal se slabšími, ostatně jako celý tým. Hlavně první polovina aktuální sezony se Coufalovi nevydařila: mezi 1. říjnem a pauzou pro mistrovství světa odehrál v Premier League pouze 92 minut.

Samotný klub pak balancoval na hraně sestupu.

„Nesnáším porážky,“ citoval českého fotbalistu fanouškovský web Claret&Hugh. „I když doma hraji karty s manželkou a ona mě porazí, tak zuřím. To samé na hřišti, za svůj tým bych prostě zemřel,“ vyznal se Coufal.

Brilantní Coufal, velebí West Ham českého dříče. Soupeř ale zuří: Hrál rukou

Opakované kritice se ostatně nevyhnul ani jeho krajan a spoluhráč Tomáš Souček, kterému se rovněž nedařilo navázat na skvělé výkony ze svých prvních dvou londýnských sezon.

Trápící se West Ham se poslední dobou v lize konečně trochu probral a sbírá důležité body. Zapomínat se nesmí ani na úspěšné tažení v Konferenční lize, kde Coufal a spol. nadějně rozehráli čtvrtfinále s Gentem. Ostrou kritiku příznivců tak po nějaké době střídá alespoň částečná spokojenost.