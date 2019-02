/VIDEO/ Příběhy o fotbalových trpaslících zkrátka táhnou. Tím posledním, kdo ohromil celý sportovní svět, je lucemburský celek F91 Dudelange. Klub z osmnáctitisícového města totiž po Legii Varšava vyřadil ve 4. předkole Evropské ligy také rumunskou Kluž a země se tak poprvé v historii může těšit, že se její zástupce objeví v hlavní fázi evropské soutěže.

Radost hráčů F91 Dudelange. | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/Adam Starszynski

Doposud největší úspěch Dudelange? Rok 2012, vítězství 1:0 v předkole Ligy mistrů proti rakouskému Salcburku. Jistě, dále postoupil milionářský Red Bull, nicméně i tak se pro lucemburský fotbal jednalo o něco mimořádného. A to není nic v porovnání s euforií, jakou maličký stát po výhrách 2:0 a 3:2 zažívá nyní.

„Je to něco absolutně výjimečného. Bylo až bláznivé vidět některé kluky, jak se po zápase rozplakali. Když tohle sledujete, říkáte si, že právě kvůli tomu tak tvrdě pracujete,“ rozplýval se po čtvrtečním střetnutí šťastný dvougólový střelec Danel Sinani.



Není divu, fotbalový trpaslík, který sídlí poblíž hranic s Francií a který funguje pouze na poloprofesionální úrovni, včera překonal veškeré své představy. Poté, co přešel přes kosovskou Dritu, dále favorizovanou Legii Varšava a rovněž i zmíněnou Kluž, totiž dnes jeho jméno bude nalosováno do skupiny druhého nejprestižnějšího evropského poháru.

Mimořádnost okamžiku shrnul v pozápasovém rozhovoru klubový sekretář Flavio Becca. „Napsali jsme významnou část lucemburské historie. Děkuji všem, kteří nám pomohli tento sen splnit. A teď? Teď bych chtěl hrát proti AC Milán,“ přál si před kamerou.



Kdo ví? Třeba se mu poštěstí. Dudelange již jednou ukázalo, že žádná fotbalová představa není nesplnitelná.

CFR Kluž – F91 Dudelange 2:3 (0:0, první zápas 0:2)

Branky: 85. Tambe, 88. Omrani – 51. a 54. Danel Sinani, 78. Turpel.

Dosavadním vrcholem, který země slavila pomalu jako triumf v celé soutěži, byla loňská – byť krátká – jízda jiného lucemburského týmu, Niederkorrnu. Ten totiž v prvním předkole stejného poháru vyřadil tradiční glasgowské Rangers, přičemž noviny už tehdy psaly o prvotřídní senzaci. Ve druhém předkole nicméně ukončil jeho euforii kyperský AEL Limassol.



Nutno také podotknout, že 30. srpen nepatřil pouze Dudelange. Do skupinové fáze EL totiž postoupili i další outsideři, jmenovitě Apollon Limassol, jenž vyřadil favorizovanou Basilej, či norský Sarpsborg 08, klub založený teprve v roce 2015, který vystavil stopku izraelskému Maccabi Tel Aviv.